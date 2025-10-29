Guerre génocidaire d’Israël : D. Trump avalise les frappes sionistes

Les factions palestiniennes ont qualifié cette escalade de « grave violation » de l’accord de cessez-le-feu conclu à Charm el-Cheikh sous l’égide des États-Unis. Les frappes aériennes ont ciblé des tentes abritant des personnes déplacées et des bâtiments résidentiels à Khan Younes, Deir el-Balah et dans la ville de Gaza. Une frappe de drone a visé une tente abritant des personnes déplacées près du Collège des sciences, à l’ouest de Khan Younes, tuant trois Palestiniens. Quatre autres Palestiniens ont été tués lors d’une frappe similaire contre une tente dans un camp, à l’est de l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, à Deir el-Balah.

Sur la place de la municipalité de Deir el-Balah, un autre drone a également ciblé une tente abritant des personnes déplacées, tuant quatre personnes. Cinq Palestiniens supplémentaires ont perdu la vie suite à frappe israélienne contre une tente dans le quartier d’al-Mawasi, à l’ouest de Khan Younes. Un enfant a en outre été tué lors du bombardement de la maison de la famille Abu Sharar dans le camp de réfugiés d’al-Bureij, et un autre enfant et son père ont été tués lorsque l’appartement de la famille al-Qudra, dans le quartier d’al-Amal à Khan Younes, a été ciblé. Cinq Palestiniens, dont un enfant et ses parents, ont péri lorsque leur voiture a été bombardée à Khan Younes, selon le Croissant-Rouge palestinien.

À Gaza, des avions de combat israéliens ont ciblé la maison de la famille al-Banna dans le quartier d’al-Sabra, tuant quatre Palestiniens, dont un enfant et un nourrisson. Les équipes de la protection civile s’efforçaient de dégager les victimes des décombres. Les forces d’occupation israéliennes ont également bombardé les maisons des familles Awida et Abu Hanna dans les quartiers d’al-Zaytoun et d’al-Yarmouk, faisant de nouvelles victimes.

Cette nouvelle agression survient après que Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien, a ordonné des frappes « immédiates et puissantes » sur Gaza, à la suite des allégations formulées par les responsables israéliens contre le Hamas, l’accusant d’avoir ciblé des soldats israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le mouvement de résistance palestinien a catégoriquement rejeté toute implication, dénonçant le régime qui viole délibérément les termes de l’accord et cherche à le faire échouer. Précédemment, le mouvement avait signalé que l’armée israélienne entravait intentionnellement la récupération et le transfert des dépouilles des captifs israéliens, comme convenu dans l’accord, ce qu’il considère comme une « obstruction systématique » commise par le régime de Tel-Aviv. Le Hamas a, par ailleurs, fustigé la fermeture continue du point de passage de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qui constitue la principale voie d’approvisionnement du territoire, y voyant une nouvelle preuve du refus du régime de respecter ses engagements.

Le journal Maariv a cité un responsable politique israélien déclarant qu’à la suite des consultations sécuritaires tenues par Netanyahu, « il a été décidé d’imposer des sanctions supplémentaires au Hamas, en plus d’une réponse ferme à toute violation ou menace perpétrée par le mouvement ou les factions palestiniennes dans la bande de Gaza ». Un responsable militaire israélien, s’adressant à Reuters, a prétendu que « le Hamas avait violé le cessez-le-feu en attaquant les forces armées israéliennes à l’est de la ligne de déploiement ». Selon le média israélien public Autorité de radiodiffusion israélienne, durant un incident à Rafah au sud de la bande de Gaza, un soldat a été grièvement blessé par le tir d’un sniper palestinien, soulignant toutefois que cette ville est sous le contrôle sécuritaire complet de l’armée israélienne et des gangs de ses agents commandées par son homme de main Yasser Abou Chabab. Israel Katz, ministre israélien de la Guerre, a menacé le Hamas de « payer un lourd tribut pour avoir attaqué des soldats à Gaza et violé l’accord sur la restitution des corps ». Il a déclaré : « L’attaque du Hamas à Gaza aujourd’hui est une transgression flagrante, et l’armée y répondra avec la plus grande force. »

Le Hamas a nié tout lien avec la fusillade de Rafah et réaffirmé son engagement envers l’accord de cessez-le-feu. Il a déclaré que les bombardements de zones de la bande de Gaza par l’occupation « constituent une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu signé sous les auspices du président Trump » et a appelé les médiateurs garants à « prendre des mesures immédiates pour faire pression sur l’occupation, enrayer son escalade contre les civils et mettre fin à ses violations de l’accord ».

La chaîne de télévision israélienne Broadcasting Corporation a cité un responsable informé confirmant la décision d’étendre la zone sous contrôle israélien dans la bande de Gaza, « en guise de punition pour le Hamas ». Selon le journal Israel Hayom, parmi les options punitives évoquées lors de la réunion sécuritaire restreinte tenue à la Kirya figuraient l’annexion d’une plus grande partie du territoire de la bande de Gaza sous contrôle israélien et le lancement d’opérations terrestres dans la bande. Cependant, le même journal a indiqué dans un article publié ultérieurement que l’administration américaine avait informé Israël de son refus d’effectuer des changements sur le terrain à partir de la ligne de retrait jaune ou de mener des opérations terrestres. Ce qui n’a pas empêché l’entité sioniste de mener des attaques meurtrières simultanées contre des maisons, des mosquées et les camps des déplacés, causant le martyre de 65 Gazaouis, dont 10 membres de la famille Abou Dalal.

Le site Axios a rapporté « qu’un responsable américain a mis en garde Israël contre toute mesure susceptible d’entraîner l’effondrement de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza ». Cette déclaration est intervenue après la nouvelle vague de frappes aériennes lancée par les forces d’occupation israéliennes sur la bande de Gaza, sous prétexte que des soldats ont été attaqués à Rafah au sud de l’enclave. Le responsable américain a déclaré à Axios que « Washington ne voyait aucune violation de l’accord par le Mouvement de résistance islamique (Hamas) justifiant une réponse, et a exhorté Israël à ne pas prendre de mesures radicales susceptibles de conduire à l’échec de l’accord de cessez-le-feu ». Dans ce contexte, un responsable américain a déclaré à Al Jazeera que « le plan de paix pour Gaza serait confronté à des défis et que le gouvernement américain déployait des efforts considérables pour progresser ». Il a souligné que « la transition vers une paix durable à Gaza était une tâche difficile après deux ans de conflit ». Il a ajouté que les États-Unis « ne seront satisfaits que lorsque la stabilité sera rétablie à Gaza, qu’une transition vers un régime civil sera réalisée et que des progrès vers la paix seront réalisés ». Le responsable a expliqué que « l’accord de cessez-le-feu est toujours en vigueur à Gaza et que Washington continue d’œuvrer à la mise en œuvre du plan de paix du président Donald Trump ». Il a admis que « la localisation des dépouilles des captifs israéliens à Gaza est difficile, complexe et demande du temps ».

En Cisjordanie occupée, trois corps de palestiniens ont été retrouvés après un bombardement israélien près du village de Kafar Qod, à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. Les forces d’occupation ont annoncé l’élimination d’une « cellule armée » de trois résistants dans ce village, à la suite de violents affrontements et de frappes aériennes visant le village. Les forces d’occupation ont délivré aujourd’hui des avis de démolition massive à plusieurs habitations civiles du village d’Umm al-Khair, dans la région de Masafer Yatta (au sud d’al-Khalil/Hébron). En plus, 3 autres jeunes ont été tabassés par les soldats d’occupation israélienne au nord de Naplouse. Un ministre israélien a par ailleurs interdit l’accès du CICR à des prisonniers palestiniens alors que les forces israéliennes procèdent à une véritable chasse contre les Palestiniens récemment libérés, dans le cadre de l’échange des prisonniers…