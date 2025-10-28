Guerre génocidaire d’Israël : B. Netanyahu ordonne de nouvelles « frappes puissantes »

Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont affirmé qu’une nouvelle dépouille d’otage, « récemment trouvée dans un tunnel de Gaza » serait remise à 20h00 locales (18h00 TU). Mais le mouvement palestinien a indiqué depuis que cette remise était reportée en raison de la reprise des frappes israéliennes. « Nous reporterons la remise prévue aujourd’hui en raison des violations de l’occupation (Israël, ndlr) », indique le Hamas, qui dit encore que « toute escalade sioniste entravera les recherches, les fouilles et la récupération des corps ».

Au 17e jour de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu à Gaza, la chaîne de télévision israélienne a cité une source sécuritaire affirmant que « Washington souhaite passer à la deuxième étape, même sans enterrer tous les prisonniers israéliens » . Les Brigades al-Qassam ont restitué le corps d’un prisonnier israélien retrouvé lundi dans le quartier d’al-Tuffah, à l’est de la ville de Gaza, dans le cadre d’une vaste opération de recherche. Par ailleurs, le complexe médical Nasser a signalé la mort de deux Palestiniens suite à une frappe de drone israélienne visant des Palestiniens dans la ville d’Abasan al-Kabira, à l’est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

En Cisjordanie occupée, l’occupation a intensifié sa campagne avec des raids et des incursions dans plusieurs zones, tandis qu’une source médicale a indiqué « qu’un Palestinien a été tué par les forces d’occupation israéliennes au poste de contrôle de Meitar, au sud d’Hébron ». La Commission de résistance au mur et à la colonisation a déclaré que « les autorités d’occupation israéliennes ont émis cinq nouveaux ordres militaires visant à saisir des terres palestiniennes dans les gouvernorats de Ramallah et d’al-Bireh, sous prétexte d’objectifs sécuritaires et militaires ».

L’armée d’occupation israélienne a annoncé que « la Croix-Rouge a reçu le corps d’un prisonnier israélien, qui était en route vers ses forces dans la bande de Gaza ». Cette annonce fait suite à l’annonce faite lundi par un dirigeant des Brigades al-Qassam, branche militaire du Mouvement de résistance islamique (Hamas), de la découverte du corps d’un prisonnier lors d’une recherche de corps dans le quartier d’al-Tuffah, à Gaza. Les Brigades al-Qassam ont précédemment indiqué dans un bref communiqué que la dépouille d’un prisonnier israélien, retrouvé aujourd’hui, serait remis à 21 h, heure de Gaza. Des véhicules et du matériel de génie sont arrivés dans le quartier d’al-Tuffah et ont commencé les recherches de corps de prisonniers israéliens. La chaîne israélienne 13 a rapporté que « la Croix-Rouge a informé l’armée que le Hamas devrait restituer la dépouille d’un prisonnier israélien ce soir ». La chaîne israélienne de radiodiffusion a également cité un responsable israélien affirmant que « des préparatifs étaient en cours pour la réception du corps d’un prisonnier ce soir ».

Une source importante de la résistance palestinienne avait précédemment déclaré que « le Hamas et d’autres factions déployaient des efforts intenses pour achever la récupération des dépouilles des prisonniers israéliens au plus vite, sous la pression américaine ». La même source a ajouté que « le seul obstacle à la récupération des corps des prisonniers de l’occupation était le manque de capacités et d’équipements nécessaires. Il s’attendait à ce qu’un nombre important de corps soient récupérés si les mécanismes et les capacités nécessaires étaient disponibles ». De son côté, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, a appelé le Hamas à accélérer le processus de restitution des dépouilles des prisonniers israéliens. Dans des déclarations à bord d’Air Force One, accompagné du président américain, M. Rubio a affirmé « qu’Israël n’a pas violé l’accord de cessez-le-feu et que les deux parties ont des obligations en vertu de cet accord ». De son côté, Donald Trump a déclaré que « les États-Unis souhaitaient que le Hamas accélère la restitution des corps des prisonniers israéliens ».

Une source israélienne bien informée a déclaré à Channel 12 « qu’Israël était à bout de patience et qu’il a commencé à explorer des options si les dépouilles ne lui étaient pas restitués ». Cette source a affirmé que « le Hamas temporise pour prolonger la première phase de l’accord ». Il a noté « qu’Israël et le Hamas ont échangé des renseignements, par l’intermédiaire de médiateurs, sur les emplacements possibles des dépouilles des prisonniers, tandis que l’équipe égyptienne autorisée à entrer à Gaza était déjà partie à leur recherche ». Le journal israélien Yedioth Ahronoth a cité des responsables affirmant « qu’Israël envisage d’étendre son contrôle à Gaza en guise de sanction pour le refus du Hamas de restituer les corps restants ». Ces déclarations font suite à l’entrée de la Croix-Rouge dans les zones à l’ouest de Rafah, dimanche, dans le cadre d’une mission de recherche des dépouilles des prisonniers israéliens. L’Autorité de radiodiffusion israélienne a rapporté que « l’équipe de la Croix-Rouge était entrée avec le Hamas ». Par ailleurs, une source médiatique a signalé l’entrée de matériel lourd en provenance d’Égypte dans la bande de Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, notamment des excavatrices, des bulldozers et des camions de transport. D’autres équipements sont entrés dans le sud et le centre de la bande de Gaza samedi ».

Le 10 octobre, la première phase de l’accord de cessez-le-feu et de l’échange de prisonniers entre le Hamas et « Israël » est entrée en vigueur. Depuis le 13 octobre, le Hamas a libéré 20 prisonniers israéliens encore en vie et a remis les dépouilles de 16 prisonniers, laissant 12 autres prisonniers à libérer. Le mouvement affirme vouloir clore le dossier et avoir besoin de temps pour rechercher et récupérer les dépouilles restantes, compte tenu des destructions massives causées par la guerre d’extermination israélienne depuis le 7 octobre 2023. Cette guerre a fait 68 527 morts et 170 395 blessés – principalement des enfants et des femmes – et a détruit 90 % des infrastructures. Les Nations Unies ont estimé le coût de la reconstruction à environ 70 milliards de dollars.