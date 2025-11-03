Guerre fratricide au Soudan : Un génocide qui ne dit pas son nom…

Le 26 octobre, les FSR du général Hemedti, opposées depuis le 15 avril 2023 à l’armée du général al-Burhan, ont pris le contrôle de la capitale de l’État du Darfour-Nord, dans l’ouest du Soudan. Depuis, les témoignages de civils sur les exactions des FSR ne cessent d’affluer. Des sources diplomatiques rapportent que les FSR ont fait usage de gaz neurotoxique lors de l’attaque contre El Fasher.

Lundi 3 novembre, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a averti que les atrocités commises à El-Fasher « pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ». Après 18 mois de siège, les Forces de soutien rapides (FSR) ont pris le 26 octobre ce dernier verrou stratégique qui échappait à leur contrôle au Darfour, vaste région de l’ouest du Soudan à la superficie comparable à celle de la France métropolitaine.

Depuis, les informations et les témoignages se multiplient sur les exécutions, les pillages, les violences à caractère sexuelle, les attaques contre des humanitaires dans et autour de cette ville du nord du Darfour. Au point où le chef de la diplomatique allemande Johann Wadephul a qualifié ce weekend d’« absolument apocalyptique » la situation sur place, où les télécommunications restent largement perturbées.

« Ils nous traitaient comme des esclaves », raconte Hussein, rescapé de geôles improvisées où sont détenues des centaines de personnes par les paramilitaires soudanais des FSR qui ont pris le contrôle de la grande ville d’El-Facher. Des témoins néanmoins joints par l’AFP ont fait état de centaines de jeunes hommes arrêtés par les FSR à El-Facher et ses environs. C’est le cas de Hussein, arrêté avec environ 200 personnes par les FSR à Garni, un hameau situé à 25 km au nord-ouest d’El-Facher. « Ils nous ont rassemblés et emmenés dans un secteur à proximité. Là, ils nous ont enfermés dans une école. Au bout de quatre jours, certains ont été libérés. Mais chaque jour, ils amenaient de nouvelles personnes », témoigne-t-il en requérant l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Dans cette prison improvisée dans une école, les détenus étaient battus, insultés et ne recevaient qu’un repas par jour, dit-il. « Ils nous frappaient avec des bâtons et nous traitaient comme des esclaves ».

Au total, plus de 65.000 civils ont réussi à fuir El-Facher, dont environ 5.000 à Tawila, ville située 70 km à l’ouest, selon l’ONU estimant que des dizaines de milliers de personnes restent encore piégées.

« Le nombre de personnes arrivées à Tawila est très faible (…) Où sont toutes les personnes manquantes, qui ont déjà survécu à des mois de famine et de violence à El-Facher? » s’inquiète Michel-Olivier Lacharité, responsable des opérations d’urgence chez Médecins sans Frontières (MSF). « D’après ce que disent les patients, la réponse la plus probable, bien qu’effrayante, est qu’elles sont tuées, retenues et pourchassées lorsqu’elles tentent de fuir », ajoute-t-il.

Des images satellites analysées vendredi par le Laboratoire de recherche humanitaire de l’université Yale suggèrent d’ailleurs des personnes déplacées vers Garni.

Abbas al-Sadek, un professeur à l’université d’El-Facher, faisait partie des personnes détenues sur place, selon un proche qui aussi requis l’anonymat. Peu avant sa disparition, l’universitaire lui avait envoyé une vidéo dans laquelle il le suppliait de lui transférer 900 dollars USD sur un compte bancaire. « Cette somme est le prix de ma vie », déclare, dans cette vidéo visionnée par l’AFP, M. Sadek qui a été libéré après paiement dans ce cas apparent d’enlèvement pour rançon.

Le Soudan est déchiré depuis avril 2023 par une guerre fratricide opposant l’armée régulière menée par le général Abdel Fattah al-Burhane, qui contrôle le nord et l’est du pays, dont les villes de Port-Soudan et Khartoum, et les FSR de M. Daglo, alias Hemedeti, désormais maîtres du Darfour (ouest).

Cette guerre fait craindre une nouvelle partition du pays, déjà amputé en 2011 par l’indépendance du Soudan du Sud, et des violences à caractère ethnique comme dans le conflit au Darfour du début des années 2000. D’autant que les paramilitaires des FSR sont eux-mêmes issus des milices arabes Janjawids mobilisées à l’époque par le gouvernement central pour mater des mouvements rebelles du Darfour dont les chefs étaient des tribus non arabes Four, Massalit ou Zaghawa.

Une semaine après la prise d’El-Facher par les FSR, de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. « Chacun cherche un proche », résume Sylvain Pénicaud, coordinateur des opérations de MSF à Tawila. « Le plus terrifiant, c’est d’entendre comment des gens étaient traqués alors qu’ils fuyaient pour sauver leur vie ou attaqués simplement parce qu’ils étaient Noirs ».

Zahra, une mère de cinq enfants qui s’est réfugiée à Tawila, a dit à l’AFP que les RSF ont enlevé ses deux fils, âgés de 16 et 20 ans. « Ils ont relâché le plus jeune, mais je ne sais pas si Mohammed (le plus vieux) est mort ou vivant », témoigne-t-elle.

Sur la route près de Garni, Mohammed, un père de quatre enfants, a dit « avoir vu les cadavres et des blessés abandonnés sur place car leurs familles n’étaient plus en mesure de les porter ».

« Les RSF nous ont dépouillés et ont arrêté les jeunes hommes qui voyageaient avec nous. Nous ne savons pas ce qu’ils sont devenus », raconte-t-il.

Adam, un autre rescapé, a dit avoir été arrêté avec ses fils de 17 et 21 ans à Garni par des RSF qui l’ont accusé d’être un soldat, donc de combattre pour les forces rivales du général Burhane: « ils ont tué mes fils sous mes yeux ».

Dans un communiqué, publié ce week-end, l’ambassade du Soudan en France a dénoncé « des massacres contre des civils […] ainsi que des opérations de nettoyage ethnique à grande échelle » menée par ce qu’elle qualifie de « milice terroriste ». La requête des autorités de Port-Soudan n’est pas récente. Dès 2023, au début de la guerre, le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant de l’armée régulière, avait demandé aux Nations unies de considérer les FSR comme un groupe terroriste.

Pour la première fois, cette requête a un écho international. Jeudi, des membres de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain, ont demandé au département d’État d’étudier la question. « L’attaque prédite de longue date, menée par les FSR contre la population civile d’El-Fasher, en raison de son ethnie, démontre clairement que les États-Unis doivent envisager de désigner les FSR comme une organisation terroriste », affirme leur communiqué.

Cette désignation implique des sanctions comme notamment le gel d’avoirs à l’étranger ou encore un embargo sur les armes. En mai 2024, le Trésor américain a déjà puni deux cadres des FSR pour leur rôle dans le siège d’El-Fasher.