Guerre commerciale sino-américaine : Négociations serrées en Malaisie

« Elles ont été très constructives, et nous nous attendons à ce qu’elles reprennent (dimanche) dans la matinée », a déclaré un porte-parole du département américain du Trésor, rapporte l’agence Reuters. Les autorités chinoises, malaisiennes et américaines donnent cependant très peu de détails sur les réunions en cours, relève l’agence. Ces discussions se tiennent en amont du sommet de l’Asean (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) qui doit avoir lieu jeudi en Corée du Sud, en présence de Donald Trump qui a quitté vendredi soir Washington. Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng est arrivé à la tour Merdeka 118, le deuxième gratte-ciel le plus haut dans le monde, qui accueille ces pourparlers, en compagnie du principal négociateur pour la partie chinoise, Li Chenggang. Le dirigeant ne s’est pas exprimé devant les journalistes. La délégation américaine a fait elle son entrée par une porte distincte, à l’abri des objectifs. Un porte-parole du Trésor américain a également confirmé le début de ces négociations.

Lors de sa visite en Asie, le président américain doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping, en vue de conclure un « bon » accord sur le commerce avec Pékin. Cette entrevue est prévue en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) organisé dans la ville sud-coréenne de Gyeongju à partir du 31 octobre. D. Trump a dit espérer conclure un accord avec le président chinois sur « tous les sujets », même s’il entend surtout « discuter de la relation économique et commerciale », selon le haut responsable américain cité précédemment. Une rencontre qui sera très suivie par les marchés boursiers.

Les deux plus grandes puissances économiques du monde se livrent une âpre bagarre commerciale depuis le retour de D. Trump à la Maison Blanche en janvier. Après une période de relatif apaisement, les tensions sont remontées d’un cran en octobre depuis l’annonce par la Chine d’un renforcement des contrôles sur les exportations de terres rares et les technologies nécessaires à leur raffinage. Donald Trump a brandi en réponse la menace de 100 % de droits de douane supplémentaires pour les produits chinois. Il avait néanmoins adouci par la suite son discours et les deux parties étaient convenues de nouvelles négociations. Une série de précédents pourparlers à Genève, Londres, Stockholm et Madrid ont permis pour l’instant d’éviter aux deux puissances de mettre à exécution leurs menaces de droits de douane punitifs respectifs. Leur trêve commerciale doit expirer en l’état le 10 novembre.

A signaler aussi que les Européens peinent face à un raté hollandais qui risque de pénaliser fortement le secteur automobile. Les autorités à La Haye n’ont peut-être pas tout à fait pris la mesure du risque qu’elles prenaient à la mi-octobre quand elles ont ressorti du frigo une vieille loi de 1952 pour justifier la mise sous tutelle de Nexperia, au nom de la sécurité nationale et des approvisionnements européens en puces électroniques. L’entreprise est certes basée aux Pays-Bas, près de la frontière, mais elle a été rachetée en 2018 par des capitaux chinois et Pékin n’a pas du tout apprécié cette prise de contrôle. Sauf que si une partie de la production a bien lieu en Europe, les composants sont ensuite envoyés dans une usine… en Chine pour être traités et conditionnés.

La prise de contrôle de Nexperia par les Pays-Bas n’était pas une « action contre la Chine », a assuré jeudi Dick Schoof, Premier ministre néerlandais, à son arrivée à un sommet européen à Bruxelles. Cette décision visait seulement à faire cesser « une mauvaise gestion de la part du directeur général de Nexperia, ce n’était pas une mesure visant la Chine », a-t-il fait valoir auprès des médias.

Les autorités chinoises ont immédiatement réagi en empêchant que ces puces électroniques ne ressortent du pays. Or, tout cumulé, les diodes, les transistors et autres composants produits par Nexperia représentent la moitié des composants électroniques utilisée par l’industrie automobile européenne. Volvo en Suède, Volkswagen en Allemagne ont déjà prévenu que plusieurs usines pourraient se retrouver au chômage technique. La tension est telle que le ministère allemand de l’Économie a réuni mercredi les principaux constructeurs automobiles du pays – deux semaines après un sommet de crise déjà tenu à la chancellerie – ainsi que des représentants de fédérations sectorielles – automobile, électronique, défense – pour « rassembler les points de vue sur la crise », a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. L’affaire inquiète jusqu’aux fabricants japonais qui appellent Pékin et La Haye à trouver rapidement une solution diplomatique.