Grandes lignes du projet de loi de finances 2026: Le Roi préside dimanche un conseil des ministres dédié

La ministre des Finances a souligné que le PLF de l’année prochaine s’inscrit dans un contexte international marqué par des incertitudes de nature à impacter les perspectives de croissance mondiale. Sur le plan national, la présentation du PLF 2026 était très attendu après les manifestations de la GenZ, qui réclament justice sociale et territoriale, emploi et lutte contre la corruption. Pour répondre à ces priorités, le gouvernement mise sur « la stimulation des investissements privés, qu’ils soient nationaux ou étrangers, l’accélération de l’application efficace de la Charte de l’investissement, le déploiement de l’Offre Maroc de l’hydrogène vert, le renforcement de l’attractivité du climat des affaires, le développement de Partenariats Public-Privé innovants, ainsi que la diversification des sources de financement de l’économie », a expliqué la ministre.

Une attention particulière sera portée aux très petites, petites et moyennes entreprises, qui représentent un important vivier d’emplois au sein du tissu productif national. Cela passera par l’instauration d’un nouveau dispositif d’assistance technique et un soutien financier pour encourager leurs investissements en faveur de la création d’emplois et de l’équité territoriale. Le gouvernement prévoit également de lancer une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré. Cela inclut la valorisation des spécificités locales, la consolidation de la régionalisation avancée et le principe de solidarité entre les entités territoriales, avec une priorité donnée à la création d’emplois pour les jeunes, à la promotion des secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi qu’à la mise à niveau territoriale. Une attention particulière sera également accordée aux régions en grande précarité, notamment les zones montagneuses et les oasis, au développement durable du littoral national et à l’extension du Programme National pour le développement des Centres ruraux émergents, en phase avec le récent discours royal devant le Parlement.

La santé est également au cœur du PLF 2026. L’exécutif promet d’augmenter l’effort budgétaire pour les secteurs de la santé et de l’éducation nationale, avec une enveloppe totale de 140 milliards de dirhams et la création de plus de 27 000 postes budgétaires pour ces deux secteurs. L’accent sera mis sur l’amélioration des infrastructures sanitaires, avec la mise en service des Centres Hospitaliers Universitaires d’Agadir et de Laâyoune, l’achèvement des travaux du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat, et la poursuite des constructions des Centres Hospitaliers Universitaires de Béni-Mellal, Guelmim, et Errachidia, ainsi que la rénovation de 90 hôpitaux. Concernant l’éducation, une autre revendication des manifestations de la GenZ, le gouvernement prévoit une réforme du système éducatif, avec l’accélération de la généralisation de l’enseignement préscolaire, le renforcement des services d’appui à la scolarité et l’amélioration de la qualité de l’enseignement.

L’exécutif s’engage également à renforcer les piliers de l’État social, en poursuivant la mise en œuvre du Chantier Royal de généralisation de la protection sociale et du programme d’aide sociale pour 4 millions de ménages. Cela inclut une revalorisation des aides mensuelles, variant entre 50 et 100 dirhams par enfant pour les trois premiers enfants, accompagnée d’une aide spéciale pour les enfants orphelins et abandonnés accueillis dans les établissements de protection sociale.

A souligner que le mouvement GenZ212 a repris ses manifestations samedi soir dans plusieurs villes après la pause liée au discours royal devant le Parlement. Des rassemblements pacifiques ont eu lieu à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Fès, Oujda, Agadir, Tétouan, Meknès, Safi, El Jadida et Béni Mellal. Les manifestants ont scandé des slogans réclamant « une éducation de qualité et des soins de santé décents pour tous », ainsi que « la mise en œuvre de la reddition des comptes et de la responsabilité ». Ils ont également demandé «la libération de tous les prisonniers d’opinion détenus pour leur participation pacifique ».

Le mouvement a réaffirmé son engagement à « développer ses formes de lutte », précisant qu’il travaillera à « étendre la campagne de boycott des produits » lancée auparavant, lit-on dans son communiqué. Le mouvement prévoit d’annoncer progressivement ses objectifs et ses mécanismes et relève que les groupes de travail au sein du mouvement poursuivent leurs préparatifs pour « assurer le succès de la prochaine phase de lutte ». Il souligne que « chaque citoyen marocain est concerné par cette question de la dignité » et appelle le public à se mobiliser massivement pour soutenir les revendications du mouvement.

GenZ 212 a confirmé que sa liste de revendications reste inchangée, se concentrant sur le droit aux services de base, la responsabilisation des responsables et l’arrêt des arrestations liées à l’expression pacifique. Le mouvement considère cette étape comme faisant partie d’une « lutte continue pour la justice sociale et la dignité pour tous les Marocains ».

A signaler aussi qu’un vent de dissidence semble avoir soufflé sur le mouvement. Les jeunes amazigh ont été les premiers à avoir jugé bon de se retirer du mouvement avant d’être suivi, quelques jours plus tard, rapportent des médias, par les jeunes de la région de l’Oriental.

Le Médiateur en renfort

Il y a lieu de relever aussi que Hassan Tariq, Médiateur du Royaume, a animé un séminaire dans le cadre du programme « Rencontre des jeunes », lancé vendredi à Mohammédia. L’ancien député socialiste a centré son intervention sur le thème : « La médiation institutionnelle et la médiation sociale : quels liens ? » Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre du programme d’action pour la saison 2025-2026, avec l’ambition de transformer les établissements de jeunesse en véritables espaces d’éducation à la citoyenneté, d’écoute et de participation, selon la MAP.

Le programme s’appuie sur les instructions royales énoncées dans le discours d’ouverture au Parlement. Le Souverain y a exhorté à accorder une attention particulière à l’encadrement des citoyens et à la simplification des initiatives publiques et des lois impactant directement leurs droits et libertés. H. Tariq, ancien secrétaire général de la jeunesse de l’USFP, a expliqué que cette initiative vise à instaurer un débat public constructif entre les jeunes et les responsables ou gestionnaires publics, autour des enjeux liés à l’accès aux services publics, à la qualité des prestations et à la gouvernance administrative. Il a aussi souligné que dans un contexte national en pleine mutation, l’une des réponses institutionnelles à ces défis réside dans la mise en place de canaux de dialogue permanent, permettant aux jeunes d’exprimer leurs attentes et préoccupations, tout en écoutant les explications et arguments des responsables publics.

H. Tariq a également annoncé que l’Institution du Médiateur du Royaume lancera, mardi, une plateforme électronique dédiée au dialogue et à la concertation, qui recueillera les propositions et organisera des débats ouverts. Cette dernière permettra aux jeunes, où qu’ils se trouvent, de participer à des forums virtuels et d’interagir directement via leurs téléphones portables ou leurs appareils électroniques. Tout ce ramdam intervient dans le sillage de la vague de manifestations GenZ212.