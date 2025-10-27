Grâce à Delta Air Lines : Marrakech reliée à Atlanta

Avec ce lancement, Delta devient la première compagnie américaine à proposer une liaison directe entre Atlanta et Marrakech, facilitant les échanges touristiques, économiques et culturels entre les deux pays. Ce vol marque également la toute dernière entrée de Delta en Afrique du Nord, élargissant sa présence sur le continent aux côtés de ses autres destinations africaines telles qu’Accra, Lagos, Dakar, Le Cap et Johannesburg.

« Ce nouveau service direct vers Marrakech représente une étape importante dans notre volonté de connecter les États-Unis à l’Afrique », a déclaré Christine Marchand-Pardo, directrice générale des opérations EMEAI chez Delta. « Marrakech est l’une des destinations les plus vibrantes et culturellement riches au monde. Grâce à trois vols hebdomadaires depuis Atlanta, nous offrons à nos clients un accès simplifié à cette ville magique, tout en leur garantissant l’expérience premium qui fait la réputation de Delta, dans toutes les classes de voyage. »

La liaison Atlanta–Marrakech (ATL–RAK) est assurée trois fois par semaine, avec des départs depuis Marrakech les mercredis, vendredis et dimanches, et depuis Atlanta les mardis, jeudis et samedis. Entre le 18 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, la fréquence passera temporairement à un vol quotidien pour répondre à la forte demande des fêtes de fin d’année.

Grâce aux correspondances fluides via Atlanta, cette liaison positionne Marrakech comme une nouvelle passerelle vers l’Afrique pour les voyageurs américains, avec des connexions vers New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Miami, San Francisco, entre autres.

Depuis le lancement de ses services vers l’Afrique en 2006, Delta a transporté plus de 7,5 millions de passagers sur le continent, renforçant sa présence et ses investissements. Avec Marrakech, Delta dessert désormais six grandes villes africaines, offrant un accès élargi aux voyageurs américains.

Le lancement de cette liaison s’inscrit dans la stratégie de développement international de Delta au départ de son principal hub à Atlanta, l’aéroport le plus fréquenté au monde. Avec près de 1 000 vols quotidiens vers 215 destinations dans le monde, Delta affirme son rôle de leader mondial des connexions internationales.