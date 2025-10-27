Gestion de Nador West Med : Marsa Maroc et CMA Terminals s’allient

À l’issue de la finalisation de cet accord, soumise à l’approbation des autorités compétentes, Marsa Maroc détiendra 51% du capital et des droits de vote de la société concessionnaire, tandis que CMA Terminals en possédera 49%, indique un communiqué conjoint de Marsa Maroc et CMA CGM. Cet accord conclu vendredi dernier fait suite à la signature, en date du 28 octobre 2024, de la convention globale entre le Groupe Tanger Med et CMA CGM, rappelle la même source.

Progressivement opérationnel à partir de 2027, le terminal disposera de 900 mètres linéaires de quai, d’une profondeur de 18 mètres et de 37,5 hectares de terre-pleins. Il s’étendra sur une superficie de 60 hectares et sera équipé, à terme, de 8 portiques de quai (STS). À pleine capacité, il pourra traiter jusqu’à 1,8 million d’EVP (équivalent vingt pieds) par an.

Cette alliance permettra de développer à Nador West Med un terminal de dernière génération. Elle contribuera également à faire du port un hub de transbordement en Méditerranée et à renforcer l’attractivité logistique du Maroc.

Acteur africain de la gestion de terminaux portuaires, opérant 25 terminaux dans 11 ports, pour un trafic annuel de plus de 60 millions de tonnes, Marsa Maroc réaffirme son rôle d’opérateur portuaire de référence capable d’intégrer des projets d’envergure aux côtés de partenaires internationaux de premier plan et poursuit, ainsi, avec succès la mise en œuvre de son plan stratégique Marsa 2030.

Concernant le Groupe CMA CGM, il est un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. Présent dans 177 pays, il emploie 160 000 collaborateurs et près de 6 000 personnes à Marseille, où est situé son siège.