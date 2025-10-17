GenZ.212 et reddition des comptes : Un marché bloqué au niveau de la Santé par l’INPLCC

L’instance a annoncé la suspension temporaire de la procédure, afin de soumettre le dossier au Comité national des marchés publics pour examen, conformément aux dispositions légales en vigueur. Une enquête approfondie a également été ordonnée pour vérifier les allégations, sur la base des dispositions relatives à la prévention des conflits d’intérêts, garantissant le plein respect des principes de transparence, d’équité et d’égalité des chances.

L’instance a assuré qu’elle informera de la décision finale que son conseil prendra sur la question, à la lumière de la décision du Comité national des marchés publics et des conclusions des procédures en cours.

Pour de nombreux observateurs, un tel développement singulier ne pourrait être soustrait de la dynamique lancée par la GenZ. 212 qui a pris sur elle de dénoncer l’état lamentable dans lequel se trouvent les secteurs de la Santé et de l’Education nationale, mais aussi la persistance de la corruption et du laisser-aller constaté en matière de reddition des comptes. L’INPLCC livre donc un premier gage sur la possibilité de voir avancer le chantier de la bonne gouvernance.

Mais en parallèle, force est de souligner que les verdicts prononcés à l’encontre des jeunes ramassés lors des rafles ayant ponctué les manifestations des jeunes donnent, eux, une autre trajectoire moins réconfortante. En effet, la Cour d’appel d’Agadir a prononcé des peines allant de 3 à 15 ans de prison contre 17 mis en cause dans des émeutes, survenues à Ait Amira, dans la province de Chtouka Ait Baha, début octobre.

Des médias ont rapporté que le tribunal a condamné deux accusés à 3 ans de prison, un à 4 ans, tandis que 9 ont écopé de peines de 10 ans et 3 autres ont été condamnés à 15 ans. Une peine de 12 ans de prison a été prononcée contre un autre individu. Le jour des faits, plusieurs individus ont incendié des véhicules appartenant aux forces publiques, saccagé des commerces et les locaux d’institutions publiques, tout en endommageant des biens privées, ajoute-t-on.

A signaler que les jeunes qui entendent reprendre leurs protestations dans plusieurs villes avaient déjà ajouté à leur cahier revendicatif le nécessaire élargissement de tous les prisonniers des manifestations automnales.