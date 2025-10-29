Génocide israélien à Gaza : Le Maroc figure parmi les pays complices, selon un rapport onusien

Le rapport a accusé le Maroc et d’autres pays de « complicité », notamment en permettant le passage d’armes et de fournitures par leurs ports et aéroports vers Israël. Le document précise que des pays comme l’Italie, les Pays-Bas, l’Irlande, la France et le Maroc ne se sont pas opposés au transit de cargaisons militaires à travers leurs territoires, y compris celles de pièces d’avions F-35 et de carburants. Selon la rapporteuse onusienne, ces passages ont contribué à pérenniser la machine de guerre israélienne.

Le rapport a souligné que la Convention des Nations unies sur le droit maritime permet aux États d’anticiper la circulation d’un navire, si ce dernier ne respecte pas les dispositions internationales ou expose l’État au risque d’implication dans des crimes ou des violations de la Charte de l’ONU.

Dans un autre contexte, le rapport a confirmé que le commerce des énergies a historiquement été soumis à des embargos internationaux pour faire respecter les obligations légales, comme cela s’est produit avec l’Afrique du Sud pendant le régime d’apartheid, ou actuellement avec la Russie et l’Iran. Cependant, certains pays, dont le Maroc, l’Italie, la France et la Turquie, ont continué – selon le rapport – à mettre leurs ports à disposition pour le passage des produits israéliens, y compris le pétrole et le gaz.

Le rapport a également noté que les Forces armées royales marocaines ont participé, aux côtés d’Israël et de 27 autres pays, au plus grand exercice militaire mondial durant la période 2024–2025 avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), en référence aux manœuvres African Lion. La rapporteuse estime que ce programme s’inscrit dans le cadre du réseau de coopération qui soutient indirectement l’armée israélienne. Sur le plan économique, le rapport a noté qu’aucun accord commercial ou économique avec Israël n’a été annulé, depuis le déclenchement de la guerre sur Gaza. Selon la source, certains Etats arabes ont augmenté leur volume commercial avec Israël durant le génocide, comme les Émirats arabes unis (+237 millions de dollars), l’Égypte (+199 millions de dollars), la Jordanie (+41 millions de dollars) et le Maroc (+6 millions de dollars).

F. Albanese a considéré que sans la participation directe, le soutien et l’assistance d’autres pays, l’occupation israélienne illégale des territoires palestiniens, qui a dégénéré en un génocide à grande échelle, n’aurait pas été possible.

Ce rapport a été préparé à partir d’une revue des contenus des Nations unies, en plus de 40 observations soumises par des entités gouvernementales et non gouvernementales.