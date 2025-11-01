Gaza-Guerre génocidaire d’Israël : La Turquie joue aux pompiers

La réunion a porté sur l’état du cessez-le-feu à Gaza, violé encore dans la journée de samedi, et sur les besoins humanitaires urgents dans ce territoire palestinien ravagé par la guerre. Depuis l’entrée en vigueur de la première phase de l’accord de cessez-le-feu, le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 otages israéliens vivants et remis les corps de 19 autres sur un total de 28, pour la plupart israéliens. Cependant, Israël a affirmé qu’un des corps reçus ne correspondait à aucun de ses captifs enregistrés.

Depuis le début de cette trêve, 211 Palestiniens ont été tués et 597 autres blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a conditionné la deuxième phase des négociations sur le cessez-le-feu à la restitution de tous les corps des otages, tandis que le Hamas affirme que le processus nécessite du temps en raison de l’ampleur des destructions dans la bande de Gaza. La première phase de l’accord prévoit la libération des otages israéliens en échange de près de 2 000 prisonniers palestiniens. Le plan inclut également la reconstruction de Gaza et la mise en place d’un nouveau mécanisme de gouvernance sans la participation du Hamas.

Depuis Gaza, les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont confirmé samedi que « leurs équipes étaient prêtes à procéder simultanément et partout à l’exhumation des corps de prisonniers israéliens à l’intérieur de la Ligne jaune, dans le cadre du processus de « clôture de ce dossier ». Elles ont appelé « les médiateurs et le Comité international de la Croix-Rouge à fournir le matériel et le personnel nécessaires pour mener à bien toutes les opérations de récupération des corps simultanément ». Les Brigades ont ajouté avoir présenté la veille « trois échantillons de dépouilles non identifiées afin de ne pas entraver le processus de remise, mais la partie israélienne a refusé de les accepter et a exigé de recevoir les dépouilles pour examen. Les dépouilles ont ensuite été remis afin de prévenir toute revendication de la part de l’ennemi ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les dépouilles de trois personnes ont été remises à Israël dans la nuit de vendredi à samedi ». Ils ont précisé que « ces dépouilles n’appartenaient à aucun des prisonniers détenus dans la bande de Gaza ». Le gouvernement israélien n’a pour l’instant fait aucun commentaire officiel. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré vendredi soir avoir facilité « le transfert des dépouilles de trois personnes de la bande de Gaza aux autorités israéliennes pour identification ».

Onze dépouilles se trouvent toujours dans la bande de Gaza, dont ceux de deux prisonnières étrangères. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 prisonniers vivants et remis les dépouilles de 17 autres. L’occupation israélienne continue de violer l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 11 octobre, ce qui a entraîné la mort et des blessures de centaines de Palestiniens.