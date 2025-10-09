Close Menu
Fruits rouges : Exportations doublées en myrtilles sur le Canada

Les exportations de myrtilles marocaines vers le Canada ont décollé, atteignant 1 900 tonnes et valorisant plus de 19 millions de dollars, entre juillet 2024 et juin 2025. Il s'agit de près du double du volume enregistré la saison dernière et une augmentation de 17 fois par rapport à il y a trois saisons, avec un taux de croissance annuel moyen de 160%, révèle EastFruit.
Le Maroc a exporté pour la première fois des myrtilles vers le Canada, en 2008. Les expéditions régulières n’ont repris que lors de la saison 2021/22, faisant du pays importateur un marché relativement nouveau, mais en forte croissance. La part de marché du royaume a grimpé en flèche, passant de 0,16% en 2021/22 à 2,3% en 2024/25, en concurrence avec des fournisseurs établis tels que le Mexique et le Chili.

Les exportations marocaines s’étendent généralement de décembre à juin. Elles connaissent un pic en avril et mai, juste après la fin de la saison péruvienne et avant que l’offre américaine, autre source majeure de myrtilles pour le Canada, n’atteigne son apogée.

