Frappes US extrajudiciaires dans les Caraïbes : L’Equateur offre ses services à l’Oncle Sam

Cette « cellule » aurait cherché à attaquer le navire américain USS Gravely amarré à Trinité-et-Tobago pour des exercices militaires dans le but d’incriminer Caracas, a affirmé Yvan Gil, ministre des Affaires étrangères, au moment où l’administration Trump est à couteaux tirés avec le pouvoir du président vénézuélien Nicolas Maduro. Yvan Gil a déclaré dans un communiqué qu’il avait informé Trinité-et-Tobago d’une « opération sous faux drapeau », un jour après que le Venezuela a annoncé l’arrestation d’ « un groupe de mercenaires » liés à l’agence de renseignement américaine. Caracas estime que la présence de l’USS Gravely est une « provocation » pouvant conduire à une « guerre ». « Sur notre territoire, une cellule criminelle financée par la CIA et liée à cette opération clandestine est en train d’être démantelée », a indiqué Y. Gil, assurant que la cellule voulait faire « accuser le Venezuela, afin de justifier une agression contre notre pays ». Diosdado Cabello, ministre vénézuélien de l’Intérieur, a ensuite précisé lors d’une conférence de presse qu’au moins quatre personnes avaient été arrêtées.

Le président américain Donald Trump a approuvé des opérations clandestines de la CIA au Venezuela et étudie des frappes terrestres, sous prétexte de lutte contre le trafic de drogue dans les Caraïbes. Dans ce contexte, deux bombardiers B-1B ont survolé lundi la mer des Caraïbes au large des côtes du Venezuela, selon le site spécialisé Flightradar24. Il s’agit de la troisième démonstration de force de ce type par l’armée américaine au cours des dernières semaines. Elle survient après un vol similaire par au moins un B-1B la semaine dernière et un autre effectué par plusieurs bombardiers B-52 la semaine précédente.

Les Etats-Unis mènent depuis début septembre, essentiellement dans les eaux caribéennes, des frappes aériennes contre des embarcations qualifiés de « terroristes ». Jusque-là, Washington a revendiqué dix frappes. Elles ont tué au moins 43 personnes, selon un décompte de l’AFP à partir de chiffres du gouvernement américain, qui n’a pas apporté de preuves sur un lien entre les bateaux visés et le narcotrafic. La légalité des opérations militaires menées par l’administration Trump est largement mise en doute par les experts. Washington a déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes et un dans le Golfe du Mexique visant particulièrement le Venezuela et son président Nicolas Maduro. D. Trump a aussi annoncé l’arrivée prochaine du plus grand porte-avions du monde. L’USS Gravely est arrivé à Port-d’Espagne dimanche et y restera jusqu’à jeudi pour des exercices conjoints avec les forces trinidadiennes. En réponse, le président Maduro a annoncé lundi la suspension des accords sur le gaz avec Trinité-et-Tobago, « face à la menace de la Première ministre (trinidadienne Kamla Persad-Bissessar) de transformer Trinité-et-Tobago en porte-avions de l’empire américain contre le Venezuela ».

Trois nouvelles frappes US avaient été menées lundi contre quatre embarcations de narcotrafiquants présumés dans le Pacifique est, tuant 14 hommes, a annoncé mardi Pete Hegseth, ministre de la Défense, sur les réseaux sociaux. Un homme a survécu aux frappes, a-t-il précisé. « Hier, sur ordre du président Trump, le ministère de la Guerre a mené trois frappes létales contre quatre bateaux utilisés par des organisations désignées comme terroristes (par les États-Unis) se livrant au narcotrafic dans le Pacifique est. (…) Quatorze narcoterroristes au total ont été tués par les trois frappes, un a survécu. Toutes les frappes ont été menées dans les eaux internationales », a détaillé le ministre sur X.

Daniel Noboa, président d’Équateur, a évoqué mardi la possible installation d’une base militaire étrangère dans l’archipel des Galapagos, alors que les États-Unis renforcent leur offensive contre le trafic de drogue sur la côte Pacifique. « Il faut bien clarifier la raison du choix de l’île de Baltra », où se situe l’aéroport qui permet d’accéder à l’archipel classé au Patrimoine mondial de l’humanité pour sa faune et sa flore uniques au monde, a déclaré D. Noboa, un des principaux alliés de D. Trump en Amérique du sud. « Premièrement, la pêche illégale ; deuxièmement, le trafic de drogue ; troisièmement, le contrôle sur le trafic de carburants qui provient de là-bas. »