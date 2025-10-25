Frappes criminelles au biper contre le Liban : D. Trump assume la paternité de ce carnage

Ses révélations fragilisent les démentis US sur une éventuelle implication dans ces opérations. Quelques jours après sa visite triomphale à Jérusalem, D. Trump a de nouveau provoqué la stupeur. Dans un long entretien au Time Magazine, diffusé le 23 octobre, le président américain a affirmé avoir « directement supervisé » plusieurs opérations israéliennes au Moyen-Orient, dont l’explosion des bipeurs piégés du Hezbollah survenue le 17 septembre 2024, soit avant sa réélection. Cette attaque coordonnée, menée par le Mossad, avait causé la mort d’au moins 40 personnes et fait près de 3 000 blessés au Liban. L’actuel hôte de la Maison Blanche a déclaré que ces frappes avaient été conduites « sous [son] égide », assurant qu’Israël l’avait « toujours tenu informé ».

Ces propos contredisent les démentis de la précédente administration Biden, en place au moment des faits, et relancent les interrogations sur l’implication US dans ces attaques. À l’époque, Washington avait nié toute connaissance préalable de l’opération, tandis que Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, aurait simplement prévenu son homologue américain « quelques minutes avant » les explosions.

L’interview du président américain, enregistrée le 15 octobre à la Maison Blanche, intervient alors que son administration fait pression sur Beyrouth pour désarmer le Hezbollah et engager des négociations directes avec Israël.

Réélu le 5 novembre 2024, le locataire du Bureau Oval a revendiqué une politique de fermeté ayant conduit, selon lui, à « un Moyen-Orient pacifié ». Il a affirmé que la « menace iranienne n’existe plus », saluant les frappes américaines de juin 2025 contre les sites nucléaires iraniens et la chute du gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie. « Nous avons créé un Moyen-Orient différent », a-t-il martelé, estimant que les États arabes, à commencer par l’Arabie saoudite, s’apprêtaient à rejoindre les accords d’Abraham. Le président américain a également évoqué sa relation avec Benjamin Netanyahou, révélant l’avoir « arrêté » à plusieurs reprises pour éviter « une guerre sans fin » à Gaza et au Liban. Il a reconnu avoir exigé du Premier ministre israélien qu’il présente des excuses officielles à l’émir du Qatar après une frappe sur Doha, qualifiée « d’erreur tactique ». Quelques jours plus tard, le cessez-le-feu à Gaza entrait en vigueur, le 10 octobre.

A rappeler que Tom Barrack, émissaire américain, a récemment menacé d’une offensive israélienne et d’un report des législatives de mai 2026 si le Hezbollah ne se désarmait pas. En réaction, le leader du Hezbollah a réfuté l’idée que son parti soit affaibli ou en situation d’ultimatum. « Sur le plan pratique, il n’y a rien de nouveau, si ce n’est que les États-Unis tentent d’obtenir par la politique ce qu’Israël n’a pas pu obtenir par la guerre », a-t-il assuré.

Lors d’une cérémonie en Iran, Naïm Qassem, a lancé des tirs croisés contre les États-Unis et Israël, affirmant que « les responsables libanais ne sont pas au service des États-Unis » et qu’il « n’accepte pas qu’ils le soient ». Il a accusé l’ingérence américaine de conduire à « des massacres et à des génocides » dans la région et a affirmé que la stabilité du Liban passera par l’arrêt des agressions d’Israël, et non par la remise des armes du Hezbollah aux forces étatiques. Le leader de la résistance a également mis en garde contre la perspective d’un « Grand Israël » et a rejeté toute soumission de son mouvement ou de l’État libanais à l’occupant ou à la puissance américaine.

Dans la journée de samedi, une autre frappe de drone israélienne a visé un véhicule circulant sur la route reliant Harouf à Jibchit, dans le district de Nabatieh, au sud du Liban, a rapporté l’Agence nationale de l’information (ANI). L’attaque s’est produite à proximité d’une école primaire à Harouf. Aucun bilan n’a été communiqué dans l’immédiat. Le sud du Liban, notamment le secteur ouest, a connu une activité intense de drones israéliens survolant Tyr et ses environs, y compris Qasmiyeh et Abu Al-Soud, au nord de la ville, à basse altitude.

La veille vendredi, deux frappes israéliennes dans le sud du Liban avaient déjà fait trois morts et deux blessés, visant deux véhicules distincts. Dans un communiqué, l’armée israélienne a indiqué avoir tué un membre du Hezbollah nommé Abbas Hassan Karki à Nabatieh.

Israël mène régulièrement des frappes aériennes au Liban, affirmant cibler des infrastructures du Hezbollah, et ce malgré un accord de cessez-le-feu entré en vigueur en novembre 2024.

Selon les termes de cette trêve, l’armée israélienne devait se retirer entièrement du sud du Liban d’ici janvier 2025. Cependant, elle n’a procédé qu’à un retrait partiel et maintient toujours une présence militaire sur cinq postes frontaliers.