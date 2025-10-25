Foncier public dédié à l’investissement : Plus de 20.000 Ha mobilisés durant le 1er trimestre 2025

Il s’agit d’un investissement projeté de plus de près de 28 milliards de dirhams (MMDH) correspondant à la création, à terme, de 9.514 postes d’emploi, précise ce rapport publié par le ministère de l’Économie et des Finances. D’après la même source, plus de 87,15% des projets ont été approuvés dans le cadre de la gestion déconcentrée de l’investissement, pour une enveloppe globale de 26,63 MMDH et permettant la création de 9.494 emplois escomptés.

Il ressort également du rapport que la mobilisation du foncier domanial, au S1-2025, s’est effectuée majoritairement par voie de location. En effet, ce mode a concerné plus de 84,24% de la superficie globale attribuée durant cette période. L’analyse sectorielle de cette mobilisation met en évidence la prédominance du secteur de l’Énergie, auquel est destinée environ 94,8% de la superficie mobilisée par voie de location.

Cette concentration confirme la priorité accordée à ce secteur stratégique dans le cadre des politiques publiques, notamment à travers le soutien aux projets d’énergie renouvelable. Sur le plan sectoriel, la ventilation des dossiers approuvés par nombre de projets fait ressortir que plus de 71% des projets sont concentrés au niveau de quatre secteurs d’activité (Services, Tourisme, Industrie et Agro-industrie) et qu’environ 80% de la superficie mobilisée est dominée par le secteur de l’Énergie. De même, plus de 66% des investissements sont captés par le secteur de l’Énergie. Côté emploi, plus de 82% des postes à créer concernent les secteurs des Services, de l’Enseignement et de la Formation, de l’Industrie, du Tourisme et de l’Agro-industrie.