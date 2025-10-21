Financement libyen occulte : N. Sarkozy démarre son purgatoire à la Santé

Un précédent historique dans les annales de la justice française : l’ancien président franchit les portes de la prison de la Santé, un établissement emblématique du 14ème arrondissement parisien, pour purger une peine prononcée le 25 septembre par le tribunal correctionnel de Paris. Reconnu coupable d’avoir sciemment laissé ses collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux négocier un financement occulte avec Mouammar Kadhafi, leader libyen entre-temps « liquidé », il écope de cinq ans de détention ferme, assortis d’un mandat de dépôt justifié par la « gravité exceptionnelle » des faits, qui ont ébranlé la confiance publique en ses représentants.

Avant le départ de l’ex-président de son domicile de l’ouest parisien, un rassemblement de soutien a été organisé par ses trois fils, Pierre, Jean et Louis. Dès 8h30, à l’angle de la rue Pierre Guérin et de la rue de la Source, dans le quartier privé de Villa Montmorency, quelques centaines de sympathisants se sont massés pour exprimer leur fidélité à l’homme d’État. L. Sarkozy, 28 ans, avait lancé un appel sur X samedi, avec un montage vidéo affirmant que « la fin de l’histoire n’est pas écrite ». P. Sarkozy, quant à lui, a invoqué l’« amour » comme moteur de cette mobilisation. Cécilia Attias, son ex-femme, a aussi réagi sur la plateforme : « Je veux exprimer mon soutien à l’homme d’État qu’il a été et à l’être humain qu’il reste : courageux, droit et passionnément attaché à son pays ».

Les soutiens politiques ont vite viré à la polémique. La réception le 17 octobre à l’Élysée par Emmanuel Macron de son prédécesseur, un « geste normal sur le plan humain », selon le président, qui réaffirme respecter l’indépendance judiciaire, a suscité les foudres de l’opposition. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, y voit « une anomalie, une pression sur la justice » créant un « sentiment d’inégalité » entre prévenus. L’annonce du ministre de la Justice Gérald Darmanin, ancien protégé de N. Sarkozy, d’une visite en prison pour « s’assurer de sa sécurité » a ulcéré une partie de la magistrature. Le procureur général Rémy Heitz a averti d’un « risque d’obstacle à la sérénité » du procès en appel et d’« atteinte à l’indépendance des magistrats ». Évelyne Sire-Marin, vice-présidente de la Ligue des droits de l’Homme, dénonce un « coup de pression » via cette médiatisation, soulignant le lien hiérarchique entre le garde des Sceaux et les procureurs.

N Sarkozy, condamné à 5 ans de prison, ne devrait pas rester aussi longtemps en prison, les peines n’étant presque jamais exécutées dans leur totalité en France. À la Santé, l’ex-Président intégrera probablement le quartier d’isolement, l’un des plus sécurisés de France, pour éviter tout contact avec d’autres détenus, y compris ses coaccusés Alexandre Djouhri et Wahib Nacer, déjà au « quartier VIP » QB4. Seul dans une cellule de 10 m² refaite à neuf, avec douche, bureau, frigo optionnel et TV, il bénéficiera de promenades individuelles (deux par jour), d’une salle de sport privée et de trois parloirs hebdomadaires, sans fouille intégrale.

Ses avocats, menés par Jean-Michel Darrois qui fustige un « jugement qui ne tient pas debout », déposeront immédiatement une demande de mise en liberté, examinée sous les critères de l’article 144 du code pénal : risque de fuite, récidive ou pression sur témoins. La justice dispose de deux mois, mais une décision rapide est attendue, potentiellement une assignation à résidence avec bracelet électronique, comme dans l’affaire des écoutes où il purgea un an ferme en semi-liberté dès décembre 2024. En attendant, N. Sarkozy ira bien en prison et devrait y écrire un livre, affirmant vouloir ressortir « plus fort » de ce séjour. Les spéculations sur un retour en politique après cette épreuve commencent déjà à voir le jour.