Finale de la Women’s Series 2025 : Le Tchad douche la Tunisie à Berrechid

L’unique but de la rencontre, disputée dans une atmosphère intense et pleine d’engagement, a été inscrit à la 29ᵉ minute par Solange Larkingham. Cette rencontre a été marquée par la supériorité tactique et la cohésion du groupe tchadien, dont les joueuses ont su imposer leur rythme face à une équipe tunisienne disciplinée et déterminée.

Mohamed André, entraîneur du Tchad, a exprimé sa fierté de ce sacre au Maroc, saluant le rôle important de la FIFA dans le développement du football féminin. Ce titre permettra à la sélection tchadienne d’intégrer le classement mondial de la FIFA et de participer à de futures compétitions internationales. Concernant le déroulement de la finale, le sélectionneur du Tchad a reconnu la qualité de l’adversaire tunisien, soulignant que la cohésion de son groupe ont fait la différence. De son côté, la gardienne tchadienne Kaltouma Béatrice s’est dite heureuse de ce résultat, fruit d’un effort collectif, tout en saluant l’accueil chaleureux au Maroc.

Pour sa part, l’entraîneur tunisien Heikel Gmamdia a estimé que cette compétition a constitué une occasion précieuse pour ses joueuses de se confronter à des équipes expérimentées, relevant que ce type de tournoi contribue à corriger les lacunes.

Au terme de cette édition, le Tchad s’est classé premier avec 9 points, suivi de la Tunisie (6), tandis que l’Afghanistan a pris la troisième place (3).

Placée sous le signe du rapprochement entre les peuples et de la promotion des valeurs de tolérance et de paix à travers le sport, cette compétition encourage la participation des femmes dans le football. L’événement s’est tenu selon le format de championnat, avec quatre sélections : Afghanistan, Tchad, Tunisie et Libye.