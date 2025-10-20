Close Menu
Fin du congrès de l’USFP : D. Lachgar rempile à la tête des socialistes

Driss Lachgar a été reconduit à la tête de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) pour les quatre prochaines années. Les instances de la formation socialiste ont permis ce développement attendu en éliminant les obstacles procéduriers ad hoc.
Cette reconduction intervient après que le 12ᵉ congrès du Parti de la Rose, organisé à Bouznika, a adopté à une écrasante majorité une proposition du conseil national visant à amender l’article 217 des statuts internes et l’article 212 du règlement intérieur. Ces deux dispositions limitaient jusque-là le nombre de mandats des membres de l’ensemble des instances du parti.

Ce congrès confirme la mainmise de D.Lachgar à la tête de la formation socialiste. L’actuel premier secrétaire disposera désormais d’une totale liberté pour constituer la nouvelle équipe du bureau politique, parmi ses fidèles.

L’USFP a organisé son 12ᵉ congrès du 17 au 19 octobre à Bouznika. Agé de 71 ans, D. Lachgar dirige le Parti de la Rose depuis 2012.

