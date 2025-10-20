Fin du congrès de l’USFP : D. Lachgar rempile à la tête des socialistes

Cette reconduction intervient après que le 12ᵉ congrès du Parti de la Rose, organisé à Bouznika, a adopté à une écrasante majorité une proposition du conseil national visant à amender l’article 217 des statuts internes et l’article 212 du règlement intérieur. Ces deux dispositions limitaient jusque-là le nombre de mandats des membres de l’ensemble des instances du parti.

Ce congrès confirme la mainmise de D.Lachgar à la tête de la formation socialiste. L’actuel premier secrétaire disposera désormais d’une totale liberté pour constituer la nouvelle équipe du bureau politique, parmi ses fidèles.

L’USFP a organisé son 12ᵉ congrès du 17 au 19 octobre à Bouznika. Agé de 71 ans, D. Lachgar dirige le Parti de la Rose depuis 2012.