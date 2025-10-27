Figues de barbarie : Une filière qui renait de ses cendres…

Le cauchemar de l’infestation des vergers sur plus de 140.OOO hectares par la cochenille en 2014 n’est plus qu’un vieux souvenir. Avec l’introduction de variétés plus résistantes au parasite ravageur, outre l’essor de cultures commerciales adaptées, les Marocains sont plus confiants. Fresh Plaza rapporte, sur la foi de déclarations faites par un acteur local, que les efforts conjoints des producteurs et des autorités sanitaires ont permis de relancer la filière. Les nouvelles variétés, en plus de résister aux parasites, se distinguent par leur taille, leur qualité globale et leur faible consommation d’eau, offrant ainsi une solution durable à la crise passée. « Ces efforts ont été récompensés par une bonne adaptation et un comportement optimal du fruit », souligne-t-il.

La demande internationale a fortement évolué depuis la chute de la production. « Aujourd’hui, la figue de Barbarie est recherchée tant pour la consommation de fruits frais que pour l’industrie alimentaire et cosmétique. Les plantations se multiplient pour répondre à cette demande, et le fruit pourrait devenir un produit d’exportation courant du Maroc », précise l’exportateur à Fresh Plaza. Autre avantage de la culture commerciale : l’extension de la saisonnalité. Si la récolte à l’état sauvage se limitait à l’été, les nouvelles plantations permettent désormais une disponibilité d’avril à septembre, et les perspectives indiquent une saison presque continue à terme. Le marché local et européen commence déjà à profiter de ce renouveau. L’exportateur indique que son essai commercial sur le marché espagnol a été un succès et que les volumes devraient croître régulièrement.

Fresh Plaza note ainsi que le Maroc pourrait bientôt retrouver sa place sur la carte mondiale de ce fruit unique, transformant une crise agricole passée en opportunité économique pour le secteur exportateur. Le marché mondial de la figue de Barbarie a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,35 milliards de dollars dans les 5-10 prochaines années, porté par une demande croissante pour les fruits frais, l’industrie alimentaire et la cosmétique. Les principales zones d’exportation, comme la Thaïlande (18,17 % de la production mondiale) et le Canada (11,74%), et les grands importateurs, dont la Chine (premier importateur mondial avec une valeur d’importation de 1,11 milliard de dollars en 2023), contribuent à dynamiser ce marché. Les perspectives restent favorables, avec une croissance soutenue attendue dans les prochaines années, notamment grâce au développement de nouvelles applications industrielles et cosmétiques et à l’essor de l’huile de pépins de figue de Barbarie.