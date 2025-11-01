Face aux nouvelles armes russes : D. Trump ordonne la reprise des essais nucléaires

Le processus de test devrait fournir des données sur le fonctionnement de nouvelles ogives et sur la fiabilité des stocks vieillissants. Les propos de D. Trump constituent l’appel américain le plus direct à la reprise des essais nucléaires depuis le dernier essai réel mené par Washington en 1992. Des critiques ont averti que la reprise des essais nucléaires réels pourrait anéantir des décennies d’efforts minutieux en matière de non-prolifération et provoquer une cascalade d’essais de représailles dans le monde entier, érodant ainsi le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE).

Les États-Unis ont inauguré l’ère nucléaire en juillet 1945 avec la détonation d’une bombe de 20 kilotonnes à Alamogordo, au Nouveau-Mexique, et quelques semaines plus tard, ils ont eu recours aux bombardements atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki. Cette dernière catastrophe a inscrit le nom des États-Unis dans l’histoire comme le seul pays au monde à avoir jamais utilisé une arme nucléaire.

Les observateurs estiment que la décision prise jeudi par D. Trump menace d’anéantir les efforts déployés par des générations de dirigeants mondiaux pour garantir que cette tragédie ne se reproduise jamais. Ils ont également mis en garde contre les tentatives potentielles du régime israélien, le plus proche allié des États-Unis au Moyen-Orient et le seul détenteur d’armes nucléaires dans la région, de justifier un renforcement de son arsenal nucléaire meurtrier en utilisant le savoir-faire que Washington devrait acquérir grâce à ces essais.

D. Trump a cependant affirmé qu’il « détestait » donner cet ordre « en raison de son immense pouvoir destructeur », mais qu’il « n’avait pas le choix ! » à cause de sa crainte, qu’il a lui-même déclarée, que d’autres puissances nucléaires rattrapent Washington. L’an dernier, un rapport a révélé que les États-Unis prévoyaient de dépenser des centaines de milliards de dollars pour moderniser leur arsenal nucléaire.

A rappeler que lors d’une rencontre avec les participants de l’opération militaire spéciale, le président russe a mis en avant les dernières avancées technologiques de la Russie dans le domaine de la défense. Ainsi, il a annoncé le succès des essais du drone sous-marin Poséidon, soulignant qu’aucun système au monde ne peut rivaliser avec sa portée, sa vitesse et sa profondeur d’action. Ce dispositif, a-t-il précisé, dépasse nettement le missile intercontinental russe le plus prometteur, le Sarmat, appelé à entrer prochainement en service. Vladimir Poutine a indiqué que, lors des essais du Poséidon, le réacteur atomique de l’appareil avait été mis en marche et avait fonctionné « pendant un certain temps ». Il a qualifié ces tests d’ « immense succès ». Pour la première fois, il a été possible non seulement de lancer le drone depuis un sous-marin porteur grâce à son moteur de démarrage, mais aussi d’activer son installation énergétique nucléaire. D’après le président, il n’existe aucun moyen d’intercepter le Poséidon.

En réponse à une question de l’agence de presse TASS concernant une éventuelle notification adressée aux États-Unis, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a précisé que les essais d’armements tels que le Poséidon étaient menés dans le strict respect des règles internationales.

V. Poutine a tenu à insister sur un autre symbole d’innovation : le missile Bourévestnik, équipé d’un réacteur nucléaire miniaturisé. « L’avantage est que cette petite unité de propulsion nucléaire, d’une puissance comparable à celle d’un réacteur nucléaire de sous-marin, est mille fois plus petite qu’un réacteur nucléaire de sous-marin. Mille fois plus petite. Mais le plus important n’est même pas cela. Le plus important, c’est que si un réacteur nucléaire classique démarre en plusieurs heures, jours, voire semaines, ce réacteur démarre en quelques minutes, voire quelques secondes. C’est une grande réalisation. » le patron du Kremlin a souligné que ces avancées ouvriraient la voie à des applications civiles, notamment dans le domaine énergétique. Les technologies mises au point pour le Bourévestnik pourront, selon lui, contribuer à l’alimentation énergétique de l’Arctique et seront également intégrées au programme lunaire russe. Il a noté que l’électronique du missile est déjà utilisée dans les programmes spatiaux, confirmant ainsi la continuité entre les recherches militaires et les ambitions spatiales du pays. Le 26 octobre, le président russe, en uniforme militaire, s’est rendu dans l’un des centres de commandement du groupe interarmées et a tenu une réunion avec le chef d’état-major Valéry Guérassimov. Au cours de la réunion, il a été informé de la situation sur le front ainsi que des essais du missile à portée illimitée Bourévestnik, équipé d’un réacteur nucléaire. Selon le rapport du chef d’état-major, le missile russe, équipé d’une ogive nucléaire spéciale et capable d’atteindre une vitesse de 1 300 km/h, a parcouru, lors des essais du 21 octobre, 14 000 km et est resté en vol pendant environ quinze heures, ce qui, d’après lui, n’est pas sa limite. Le Bourévestnik est « un matériel unique dont personne d’autre ne dispose », a souligné Poutine, affirmant que l’exercice des forces offensives stratégiques « a une fois de plus confirmé la solidité des forces nucléaires russes ».