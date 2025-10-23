F. Albanese dénonce le plan de trêve fragile à Gaza : Américains et Israéliens doivent payer pour le génocide contre le peuple palestinien

Une trêve fragile est actuellement en vigueur dans le cadre d’un accord visant à mettre fin à deux ans de guerre génocidaire ayant couté la vie à plus de 67.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants. Le plan est « absolument inadéquat et il n’est pas conforme au droit international », a déclaré Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés. Il faudrait un engagement à « mettre fin à l’occupation, mettre fin à l’exploitation des ressources palestiniennes, mettre fin à la colonisation », a-t-elle dit à des journalistes.

Les troupes d’occupation israéliennes contrôlent actuellement près de la moitié du territoire palestinien. « Ce n’est pas une guerre, c’est un génocide où il y a une détermination à détruire un peuple en tant que tel », a souligné Mme Albanese, qui est mandatée par les Nations Unies.

Une commission mandatée par l’ONU et plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, accusent Israël de perpétrer un génocide à Gaza. La sortie de F. Albanese s’est faite en Afrique du Sud – pays qui a déposé une requête pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice – pour assister à la conférence annuelle Nelson Mandela le 25 octobre. Sous le coup de sanctions américaines depuis juillet pour ses critiques ouvertes d’Israël, elle présentera également son prochain rapport aux Nations Unies depuis l’Afrique du Sud dans les jours à venir. Pour l’experte, « les États-Unis et Israël ne conduisent pas seulement le génocide à Gaza. Ils conduisent à l’érosion, à l’effondrement du système multilatéral, menaçant quiconque tente de promouvoir la justice et la responsabilité », a-t-elle accusé, mentionnant quatre juges de la CPI également visés par des sanctions US.

Les discussions ravivées ces derniers mois sur une solution à deux États au conflit israélo-palestinien ont « été un prétexte pour faire semblant d’agir, alors que l’urgence était de discuter… comment arrêter le génocide », a-t-elle déclaré. L’avocate italienne a estimé que les États membres de l’ONU devraient se désengager d’Israël car ils sont « obligés de ne pas aider ni assister un État qui commet des actes illicites ». Ceux « qui ont encore des liens avec Israël, des liens diplomatiques, mais surtout économiques, politiques et militaires, sont tous responsables dans une certaine mesure », a-t-elle relevé.

Barbarie sioniste

A signaler aussi que pas moins de 80 prisonniers palestiniens sont morts pendant leur détention dans les prisons israéliennes depuis octobre 2023. Morts des conséquences de conditions de détention inhumaines, d’absence de soins, des tortures, des violences, affamés. Le 10 octobre, Kamel Mohammad Mahmoud Al-Ajarmeh, 69 ans, de Gaza, est décédé à l’hôpital israélien Soroka le 10 octobre 2025. Arrêté le 25 octobre 2024, Il était auparavant incarcéré à la prison du Néguev avant d’être transféré à l’hôpital. Il était marié et père de six enfants. Le 19 octobre, Mahmoud Talal Abdullah de 49 ans, du camp de Jénine, est décédé à l’hôpital israélien Assaf Harofeh le lendemain de son transfert de clinique pénitentiaire de Ramleh. Sa libération lui avait été refusée malgré son état de santé qui s’était détérioré depuis son arrestation. Les soins nécessaires à son état ne lui ont pas été prodigués.

Pas moins de 317 prisonniers ont été officiellement reconnus comme décédés pendant leur détention depuis 1967. 88 corps restent détenus par Israël, et en septembre dernier seulement 3 avaient été rendus au cours des deux dernières années. Le dernier accord de cessez-le-feu prévoit la restitution de 400 corps de Palestiniens. 120 d’entre eux ont été rendus. Ils sont dans un état épouvantable, et témoignent des tortures qui leur ont été infligées, du manque de nourriture et de leur assassinat. Des traces de mutilations et de prélèvement d’organes ont également été constatées. Une déshumanisation de la vie à la mort.

Les crimes ainsi mis au grand jour sont le résultat d’une politique systématique, favorisés par l’impunité dont jouit Israël depuis bien trop longtemps.