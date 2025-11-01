Exercice naval Chebek : Les marines du Maroc et de France manœuvrent en Méditerranée

Pour l’occasion, la frégate Mohammed VI a accosté vendredi 31 octobre au port de Toulon. Le navire « participera dès la semaine prochaine à l’exercice Chebec 2025, symbole de la coopération et de l’amitié durables entre les marines des deux pays », signale le Commandement français de la zone maritime Méditerranée et mer Noire (CECMED). En octobre 2024, les forces navales marocaines et françaises avaient déjà mené la 30ᵉ édition de cet exercice.

Pour rappel, le Maroc avait accueilli en septembre dernier les manœuvres militaires Chergui, réunissant les armées de terre des deux pays pendant plusieurs jours dans la région du Tafilalet. Cette édition avait été « conçue autour d’un scénario simulant une agression contre l’intégrité territoriale du Maroc », selon le ministère français des Armées.

Avant de participer au 31ᵉ exercice Chebec à Toulon, des unités de la marine royale marocaine ont pris part, la semaine dernière, à des manœuvres navales conjointes avec la marine américaine au large d’Al Hoceima.