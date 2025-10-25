Energie : Haro sur le charbon d’ici 2040

La PPCA, qui regroupe environ 60 gouvernements, dont le Maroc est membre depuis 2023, a précisé que le pays maintiendrait son objectif d’élimination progressive du charbon d’ici 2040, même sans soutien international, rapporte Reuters. « Le Maroc a cessé de prévoir de nouvelles centrales au charbon », a assuré le ministre de l’Énergie, cité par la PPCA.

Selon les chiffres officiels de 2024, le charbon représente 59,3 % du mix électrique du Maroc, une baisse par rapport aux 70 % enregistrés en 2022. Une décroissance qui devrait s’accélérer dans les prochaines années. Le Royaume ambitionne d’atteindre 52 % de capacité installée en énergies renouvelables d’ici 2030, contre 45 % aujourd’hui.