Encadrement légal des élections : Un projet de loi liberticide conçu dans les laboratoires de l’Intérieur

Le projet de loi organique n°53.25, qui modifie et complète la loi organique n°27.11 relative à la Chambre des représentants, suscite les tensions entre le gouvernement et des formations de l’opposition, inquiètes d’une éventuelle atteinte à la liberté d’expression au Maroc. Ce texte introduit dans son article 2 une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, assortie d’une amende allant de 50.000 à 100.000 dirhams, à l’encontre de toute personne ayant participé, de quelque manière que ce soit, à la diffusion de rumeurs ou de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la crédibilité ou à la transparence des élections. Sont expressément visés les contenus relayés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les outils d’intelligence artificielle ou tout autre canal en ligne.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux où plusieurs acteurs politiques ont ironisé sur le sujet, estimant que « les prochaines élections seront forcément irréprochables ».

Jamal El Asri, secrétaire général du Parti socialiste unifié (PSU), a fustigé ce qu’il considère comme « un recul inquiétant ». Il juge la disposition « aberrante », estimant que le gouvernement cherche à se doter d’une forme de sacralité à l’abri de toute critique. Dès lors, cette orientation répressive s’inscrit dans une tendance plus large, déjà visible à travers plusieurs lois récemment votées au Parlement. Il dénonce un refus croissant de toute contestation et des peines plus sévères que celles prévues pour la corruption, un délit que, selon lui, le gouvernement préfère ignorer. Avant de mettre en garde, enfin, contre une dérive vers un système fermé et intouchable, où toute voix critique serait étouffée.

Mohamed Nabil Benabdallah, SG du Parti du Progrès et du Socialisme, a affirmé, lui, que son parti entendait aborder le projet dans sa globalité, en parallèle avec le projet de loi organique n°54.25, portant amendement de la loi n°29.11 relative aux partis politiques, afin d’en évaluer la cohérence d’ensemble et les implications sur la vie politique nationale… Il a souligné que la modification de l’article 2 soulevait des questions d’ordre juridique et doctrinal, dans la mesure où elle pourrait concerner tout acteur politique exprimant une opinion critique sur le processus électoral. Le dirigeant du PPS insiste sur la nécessité de préserver la liberté de critique et d’expression, droit fondamental de tout citoyen qui ne partage pas la manière dont se déroule une élection.

Par ailleurs, le projet de loi n°54.25, élaboré par le ministère de l’Intérieur, qui propose une révision de la loi organique sur les partis politiques, en vigueur depuis 2011, a été mis dans le pipe. Ce texte introduit plusieurs nouveautés, notamment l’exigence pour les nouveaux partis de compter au moins quatre femmes parmi leurs douze membres fondateurs. Il stipule également que « les membres fondateurs doivent résider dans toutes les régions du Royaume, avec une représentation d’au moins 5 % du nombre total de membres dans chaque région. De plus, les jeunes de moins de 35 ans et les femmes doivent constituer au minimum un cinquième des membres ».

Le texte permet à chaque parti de créer une société, à condition d’en détenir l’intégralité du capital. Cette société pourra financer les activités du parti et générer des revenus dans des domaines tels que «la communication et les activités numériques ; la publication de journaux représentant le parti ; l’édition et l’impression liées aux activités partisanes ; ainsi que les services d’information et de communication à vocation d’encadrement politique». En cas de non-respect de ces dispositions, la société pourrait être dissoute par décision judiciaire, à la demande du ministère de l’Intérieur.

Le projet de loi encadre également le financement des partis. Ceux-ci pourront recevoir des dons annuels limités à 800 000 dirhams par donateur, et bénéficier des revenus issus du placement de leurs fonds dans les sociétés créées conformément à la loi. L’État continuera de soutenir financièrement les partis politiques pour leurs activités, congrès, conférences et campagnes électorales, sous la supervision de la Cour des comptes, chargée de vérifier la régularité des dépenses présentées.

Le texte accorde aussi une attention particulière aux Marocains résidant à l’étranger (MRE). « Pour les circonscriptions électorales régionales, une candidate résidant hors du Royaume, âgée de 35 ans au plus à la date du scrutin, doit être tête de liste sur au moins une des listes de candidats déposées avec le soutien du parti concerné », y lit-on.

Ce projet de loi devrait être adopté avant la fin de l’année 2025, conformément aux orientations fixées par le roi Mohammed VI dans son discours du 29 juillet.