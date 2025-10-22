En mettant le feu aux poudres dans les Caraïbes: D. Trump renoue avec « la doctrine Monroe »

Vladimir Padrino López, ministre vénézuélien de la Défense, a indiqué mardi qu’un important déploiement de plus de 20 000 soldats était en cours dans l’ouest du pays, confirmant leur disponibilité. Il a ajouté que « le peuple vit en paix et subit les conséquences du génocide économique perpétré par les États-Unis contre le Venezuela à travers le blocus. »

Il y a quelques jours, Nicolás Maduro, président vénézuélien, a annoncé la fin des manœuvres Independence 200, où « c’était le tour de quatre zones de défense totale dans quatre États : Mérida, Trujillo, Lara et Yaracuy ». Il a salué les marches « énormes et gigantesques » et intérieures dans les villages et les villes de ces régions.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de menaces américaines contre Caracas et d’indications de l’intention de Washington de lancer une agression contre le pays. L’administration du président Donald Trump a autorisé la CIA à mener des opérations secrètes au Venezuela, tandis que l’armée américaine prépare des options pour D. Trump, notamment des frappes sur le territoire vénézuélien.

A souligner que tout ce ramdam a eu des échos à Cuba. Ainsi, Miguel Díaz-Canel, président cubain, a affirmé, sur la plateforme X, la solidarité des peuples d’Amérique latine avec le président colombien Gustavo Petro face aux pressions et ingérences américaines. « Cher Président Gustavo Petro, les peuples d’Amérique latine sont à vos côtés et à ceux de la Colombie », a-t-il clamé en soulignant que Cuba et les pays du continent rejettent « l’ingérence et les mensonges du gouvernement des États-Unis, qui cherche à réimposer la doctrine Monroe dans ses relations avec les États souverains d’Amérique latine et des Caraïbes ».

La doctrine Monroe, proclamée par les États-Unis en 1823, est un pilier de leur politique étrangère dans l’hémisphère occidental. Elle stipulait le rejet de toute ingérence européenne dans les affaires des Amériques, sous prétexte de protéger l’indépendance des nouveaux États. Malgré ses slogans défensifs, Washington l’a utilisée pour justifier ses interventions et imposer son influence en Amérique latine.

La prise de position du président cubain intervient dans un contexte de tensions politiques croissantes entre Bogota et Washington, compte tenu du soutien de G. Petro aux mouvements de libération de la région et de ses critiques constantes de la politique américaine en Amérique latine.

D. Trump a récemment intensifié sa rhétorique à l’encontre de son homologue colombien, l’accusant d’« encourager la production massive de drogue » dans le pays, le qualifiant de « baron de la drogue » et évoquant la possibilité d’une intervention militaire directe des États-Unis contre la Colombie.

Rappelons que lors de son discours à la session de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2025, le président colombien, avait dénoncé le génocide israélien à Gaza, appelant à former une force militaire internationale en vue de « libérer la Palestine » et de s’opposer à « l’oppression et la tyrannie » soutenues par les États-Unis et l’OTAN.