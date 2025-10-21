En dépit des pressions US : Beyrouth réfractaire à toute négociation avec Tel-Aviv

T. Mitri a affirmé, au cours d’une interview exclusive à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le Liban a insisté pour que les négociations entre militaires se déroulent au sein de l’armée, avec la participation de conseillers civils ». Il a ajouté que « les négociations au niveau politique n’étaient pas à l’ordre du jour pour nous, et cela a contrarié les Israéliens, qui ont persisté dans leur recours arrogant à la force ». Faisant état que « Washington a proposé une sorte de médiation, et nous avons compris que ses efforts conduiraient à faire pression sur Israël pour qu’il respecte l’accord, ce qui n’a pas eu lieu », il a souligné que « la formule proposée par l’envoyé américain et acceptée par le Liban n’était pas acceptable pour les Israéliens ».

Il a également noté que « l’occupation israélienne poursuivait ses violations quotidiennes de la cessation des hostilités convenue le 27 novembre dernier et que les négociations de Naqoura sont enlisées dans ce cycle, ce qui signifie qu’Israël n’y est ni engagé ni ne démontre son intention de le faire par ces pourparlers ». A ses yeux, « afin de débloquer la situation, une idée existe : laissons les négociations indirectes avoir lieu, peut-être cela contribuera à faire pression sur Israël ». Il a souligné que « cette idée vise à mettre en œuvre les engagements pris par Israël l’année dernière, puis à régler la question frontalière ».

Dans ce contexte, le vice-Premier ministre libanais a déclaré : « Je ne pense pas que quiconque pense que le Liban soit prêt ou ait été invité à signer un accord de paix avec Israël ». Il a expliqué que « l’objectif des négociations indirectes est de se projeter dans l’avenir, à condition que les accords soient mis en œuvre, soulignant : « Nous ne négocierons pas une résolution déjà approuvée. La discussion porte plutôt sur sa mise en œuvre, et non sur sa négociation ».

T. Mitri a indiqué que « cela n’empêche pas le Liban d’être ouvert à des idées susceptibles de pérenniser l’accord de trêve », avertissant qu’« il existe toujours une confusion terminologique entre cessation des hostilités, cessez-le-feu, trêve et cessation de la guerre, il s’agit de deux niveaux différents de gestion des conflits armés ». Pour lui, « lorsque certains me demandent si nous sommes au bord d’une guerre majeure menée par Israël, je leur réponds que nous sommes en train d’assister à une guerre. Elle nous attaque quotidiennement ». Il a expliqué : « À ma connaissance, il existe une convergence de vues entre le président de la République, le président du Parlement et le Premier ministre ».

Dans le même contexte, Nabih Berri, président du Parlement, a révélé lors d’une interview à la presse que « le processus de négociation entre le Liban et Israël a échoué après le rejet par Tel-Aviv de l’initiative américaine proposée par l’envoyé Thomas Barrack. Le leader du mouvement Amal, proche du Hezbollah, a noté que « Barrack a officiellement informé le Liban du rejet de l’initiative par Israël », expliquant que la seule voie restante est le Mecanisme , soit le comité de supervision du cessez-le-feu qui a mis fin à la dernière guerre en novembre 2024 ».

Il a ajouté qu’« Israël a rejeté une proposition visant à lancer un processus de négociation qui commencerait par une cessation de deux mois des opérations israéliennes et se terminerait par un retrait israélien des territoires libanais occupés, ainsi que par le lancement d’un processus de démarcation de la frontière et la mise en place de dispositifs de sécurité. Cela a conduit à la suspension de tout processus de négociation ».

N. Berri a réitéré « l’engagement du Liban envers l’accord de cessez-le-feu », tout en rappelant qu’il n’est est ni pessimiste optimiste à ce sujet.

A signaler que dans un message publié sur X, T. Barrack a adressé un avertissement sans détour au Liban : si le Hezbollah ne remet pas les armes, le pays risque une nouvelle offensive israélienne et un report des législatives de mai 2026, scénario qui mènerait au « chaos ». Le diplomate considère le Liban et la Syrie comme « les prochaines pièces du puzzle pour la paix au Levant », mais constate que le cessez-le-feu de novembre 2024 est entravé par l’absence d’un accord direct entre Israël et le Hezbollah. T. Barrack pointe un constat sévère : l’Iran continue de financer le Hezbollah malgré les sanctions, tandis que l’armée libanaise demeure sans autorité, et le gouvernement paralysé.

L’émissaire US critique la domination politique du Hezbollah, et déclare que la volonté de l’État de monopoliser les armes reste « une aspiration plutôt qu’une réalité ». Il met en garde contre l’éventualité d’une action unilatérale israélienne si Beyrouth tarde à agir. Le diplomate estime que le Hezbollah pourrait entrer en « confrontation majeure » avec Israël, et que le report des élections législatives offrirait au parti libanais un sursis pour se réarmer. Il appelle le Liban à « agir maintenant », évoquant les accords d’Abraham et estimant que d’autres pays arabes suivront, « attirés non par la contrainte, mais par la prospérité ». Il en profite pour faire le bilan des avancées diplomatiques autour de la Syrie, où la levée des sanctions est présentée non comme un acte de charité, mais comme une stratégie américaine de reconstruction et d’investissement.

Les propos de l’émissaire américain visent, selon certains analystes, à pousser l’État libanais à faire de sérieuses concessions et à former une délégation pour entamer des négociations directes avec Israël. Le Liban a toujours refusé d’élever le niveau des discussions au rang politique ou diplomatique, préférant qu’elles restent d’ordre technique et militaire, dans le cadre du comité de supervision du cessez-le-feu (le « mécanisme »), auquel participent les Israéliens et les Libanais par l’intermédiaire d’un officier chacun, en plus de représentants des armées américaine et française et de la Force intérimaire des Nations unies (FINUL).