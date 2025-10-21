Emploi : 200.000 postes escomptés de la nouvelle Charte des investissements, selon K. Zidane

Karim Zidane a affirmé, lundi, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, que l’objectif central de la réforme du système d’investissement est la création d’emplois durables, en particulier pour les jeunes. Il a rappelé que la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement a déjà permis l’approbation de 250 projets d’une valeur globale de 414 milliards de dirhams, générant près de 179.000 emplois.

Il a ajouté que les commissions régionales unifiées d’investissement ont, elles aussi, validé 179 projets représentant 7 milliards de dirhams d’investissement, à l’origine de près de 18.800 postes de travail. Ces chiffres, a-t-il précisé, portent le total des emplois escomptés à environ 200.000.

Le ministre a également évoqué la feuille de route spécifique pour l’emploi, dotée d’une enveloppe de 15 milliards de dirhams, destinée à soutenir des programmes intégrés en faveur de la relance de l’investissement, notamment au profit des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME). Ces actions, a-t-il souligné, traduisent la volonté du gouvernement d’assurer une justice territoriale, en favorisant la création d’opportunités économiques dans toutes les régions du Royaume. K. Zidane a par ailleurs rappelé que les TPME jouent un rôle central dans le développement économique national, constituant « un véritable moteur de création de valeur ajoutée et d’emplois dans toutes les régions ». Pour les accompagner, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif de soutien conçu pour leur permettre de concrétiser leurs projets d’investissement. Ce mécanisme, élaboré selon une approche intégrée et complémentaire, vise à renforcer la création d’emplois tout en consolidant les capacités du tissu entrepreneurial marocain. Il concerne les projets d’un montant compris entre 1 et 50 MDH et repose sur trois types de subventions : une prime liée à la création d’emplois, une autre dédiée aux zones à déficit d’investissement, et une troisième accordée aux secteurs considérés comme prioritaires. Le cumul de ces aides peut atteindre jusqu’à 30 % du montant global de l’investissement, a précisé le ministre, ajoutant que le texte régissant ce système est désormais finalisé et sera publié au Bulletin officiel dans les prochains jours.

Le lancement officiel de cette initiative est prévu le 11 novembre à Errachidia, choix hautement symbolique qui, selon le responsable, traduit l’engagement du gouvernement à promouvoir la justice territoriale et à renforcer la dynamique économique dans les zones à fort potentiel mais à faible attractivité d’investissement. L’opération sera ensuite étendue progressivement à l’ensemble des provinces du Royaume, conformément à la vision nationale visant à stimuler la croissance inclusive et à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines.