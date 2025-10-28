Education inclusive dans le secondaire : L’OMEI interpelle l’Exécutif

L’OMEI qui a salué l’intégration des droits des personnes en situation de handicap dans la mouture en examen plaide pour reformuler les termes de l’article 10 énonçant une application progressive de cette promotion.

Dans son communiqué, l’instance rappelle que « la Constitution dans son préambule et son article 34, ainsi que la loi-cadre n° 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, et la loi cadre n° 97.13 relative à la promotion des droits des personnes en situation de handicap, reconnaissent expressément le droit d’accès des personnes en situation de handicap à l’enseignement ». En l’espèce, elle estime « inacceptable d’adopter l’approche progressive pour promouvoir ce droit fondamental ». De plus, elle avertit que « tout retard dans l’effectivité du droit à l’éducation pourrait générer des situations discriminatoires ».

Par ailleurs, la structure appelle à ce que les sanctions contre tout refus d’inscrire un apprenant en situation de handicap concernent aussi bien la liste de la gratuité de l’enseignement privé auprès des Académies régionales d’éducation et de formation que le public.

Par la même occasion, un appel est lancé pour adopter rapidement le projet de décret d’application de l’article 13 de la loi-cadre 51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, allouant un quota aux élèves en situation de handicap ou en situations particulières spécifiques dans les établissements privés. À ce titre, l’observatoire appuie aussi une amélioration du modèle d’école pionnière, pour une inclusion plus globale.