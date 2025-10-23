Dossier saharien : Washington fixe une dead line pour la réconciliation algéro-marocaine

Le Maroc vient de briser le silence sur la médiation américaine devant rabibocher les relations critiques avec l’Algérie. Fouad Yazourh, Directeur général des affaires politiques internationales au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que le Maroc « souhaite la stabilité » et « la normalisation des relations » avec l’Algérie.

Le responsable marocain a ajouté lors de son intervention au forum World In Progress organisé par le groupe PRISA, éditeur du journal El País à Barcelone, que le roi Mohammed VI a proposé à trois reprises de normaliser les relations, mais n’a reçu aucune réponse, rapporte EFE. Il a également évoqué le « dialogue stratégique » que le Maroc mène avec les États-Unis « concernant l’Afrique », que ce soit le Maghreb ou l’Afrique subsaharienne.

Steve Witkoff, envoyé du président Donald Trump au Moyen-Orient, avait annoncé au cours de l’émission dominicale « 60 Minutes » sur la chaîne américaine CBS que « notre équipe travaille actuellement sur le Maroc et l’Algérie, et je m’attends à parvenir à un accord de paix dans les 60 jours. »

L’Algérie n’a pas encore commenté les propositions de S. Witkoff, et les médias proches du système n’ont pas couvert la nouvelle, se contenant de rappeler que le président algérien avait annoncé il y a quelques jours son rejet de toute médiation par des « frères » avec le Maroc.

Sur le terrain, le Maroc a réussi à avancer ses pions. Mais là aussi, il faut se tourner vers le Polisario pour en savoir plus sur l’évolution de la situation. En effet, le mouvement séparatiste a finalement reconnu que les Forces armées royales (FAR) ont repris le contrôle de 40 km² de ce qu’il appelle ses « territoires libérés ». Brahim Ghali, chef de file du mouvement séparatiste, en a fait état mercredi dans la missive qu’il a adressée à Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Il y affirme que le Maroc « a construit un nouveau mur de sable d’environ 20 kilomètres à El Guerguerate et renforcé sa présence sur une superficie d’environ 40 kilomètres carrés dans la zone tampon ».

Cet aveu prend le contre-pied des communiqués euphorique du Polisario sur ses prétendues « victoires » contre les « forces d’occupation marocaines » depuis la rupture du cessez-le-feu le 13 novembre 2020. L’affaire remonte à un an. Lors d’une réunion du secrétariat général du Front tenue à huis clos les 3 et 4 janvier 2025 dans les camps de Tindouf, le délégué du Polisario à New York avait signalé que « depuis le 13 novembre 2020, date du retrait du Polisario de l’accord de cessez-le-feu de 1991, les Forces armées royales (FAR) ont récupéré 40 km² des territoires libérés de la république sahraouie ». Quelques mois plus tôt, en juin 2022, Mohamed Ibrahim Biadillah, ancien coordinateur des milices armées du Polisario recyclé « ambassadeur » à Cuba, avait déjà tiré la sonnette d’alarme. Il mettait en garde contre l’expansion progressive des FAR dans les « territoires libérés », craignant que cette zone située à l’est du Mur des Sables ne devienne une véritable « ceinture de sécurité pour le Maroc ».

Depuis le 13 novembre 2020, le Polisario a été contraint de quitter tous ses « territoires libérés ». Le Front avait pris possession de ces zones le lendemain de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu sous l’égide de l’ONU, le 26 septembre 1991.