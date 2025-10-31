Dossier saharien : Une résolution pro-marocaine moins clivante ?

Ce n’est pas la première fois qu’un report est enregistré sur le dossier saharien, souvent qualifié de « conflit de basse intensité ». En effet, l’année dernière, on a assisté à la même chose, le vote sur la Résolution 2756 avait également été repoussé au 31 octobre, avant d’être adopté avec 12 voix favorables. La Russie et le Mozambique s’étaient abstenus, tandis que l’Algérie avait boycotté la séance après le rejet de deux amendements qu’elle avait proposés. Pour qu’une nouvelle résolution soit adoptée, elle doit recueillir au moins neuf voix sur 15, sans qu’aucun des cinq membres permanents n’exerce son droit de veto. Si l’un de ces membres s’abstient, la résolution peut toujours passer si elle obtient la majorité requise.

A rappeler que projet final de résolution a été adopté, après de longues heures de tractations dans la nuit de mercredi à jeudi, prorogeant d’un an le mandat de la MINURSO (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental), jusqu’au 31 octobre 2026. Ce texte confirme l’orientation politique amorcée depuis plusieurs années : le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 y est cité comme la solution la plus réalisable. La partie américaine qui voulait presser les parties d’engager sans attendre des consultations directes avait proposé de réduire drastiquement le mandat des Casques Bleus. Une pression diplomatique que l’Algérie, comme ses soutiens, ont tenté de rendre plus lâche…

Quoi qu’il en soit, l’offre marocaine a été citée à plusieurs reprises, notamment un passage mentionnant explicitement que « l’autonomie sous souveraineté marocaine pourrait constituer la solution la plus réaliste ». Cela illustre l’évolution du consensus au sein du Conseil de sécurité en dépit des manœuvres déployées par l’Algérie ces derniers jours. Le texte invite les autres parties prenantes (Polisario et Algérie) à soumettre toute idée constructive en complément du plan d’autonomie marocain, sans pour autant mentionner la missive adressée par le Polisario à Antonio Guterres, patron de l’ONU. Plus, le projet de résolution révèle qu’il « prend note du soutien exprimé par de nombreux États membres pour la proposition d’autonomie du Maroc » et « salue l’engagement des membres du Conseil à faciliter les progrès ». Dans ce contexte, le projet de résolution appelle les parties à engager des discussions « sans conditions préalables sur la base du plan d’autonomie marocain afin de parvenir à une solution définitive qui assure la libre détermination du peuple du Sahara occidental ». Ledit projet présenté par les États-Unis, réaffirme, en outre, « son plein soutien au secrétaire général et à son envoyé personnel, Staffan de Mistura », chargé de relancer les discussions entre le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie. Le texte insiste sur la nécessité pour les parties de parvenir à une solution politique fondée sur le compromis et « conforme aux principes et objectifs de la Charte des Nations unies, y compris le principe d’autodétermination ».

Le texte exprime en sus son inquiétude face au sous-financement de l’aide humanitaire destinée aux réfugiés sahraouis, tout en réitérant la demande d’un recensement des populations installées dans les camps de Tindouf, point nodal à propos duquel l’Algérie reste rétive. La résolution ne manque pas de rappeler l’importance de respecter le cessez-le-feu (enfreint par le Polisario depuis le 13 novembre 2020) et d’éviter tout acte qui mettrait en danger le processus politique.

Enfin, la résolution demande au secrétaire général de présenter dans les six mois une revue stratégique du mandat de la MINURSO, en fonction de l’évolution des négociations, et réaffirme que le Conseil « demeure saisi de la question ».