Dossier saharien : Un consulat US à Dakhla

Dans cet entretien, M. Boulos a réaffirmé que l’actuel président des États-Unis reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il a également salué l’ouverture du roi Mohammed VI dans son discours du 29 juillet, à l’occasion de la Fête du Trône, qualifiant cette déclaration d’« historique ». Le souverain avait alors assuré que les « positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté. Elles nous incitent davantage à rechercher une solution consensuelle qui préserve la dignité de toutes les parties, sans vainqueur ni vaincu ».

Le conseiller spécial de D. Trump est revenu sur sa visite en Algérie en juillet dernier, révélant que les Algériens souhaitent améliorer leurs relations « avec le Maroc, le peuple marocain, le roi et le gouvernement. Ce sont deux peuples frères », a-t-il indiqué. Lors de son déplacement à Alger, M. Boulos avait rencontré le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf.

Évoquant les consultations en cours au Conseil de sécurité pour l’adoption d’une nouvelle résolution, M. Boulos a souligné qu’ « il est temps de trouver une solution à un conflit qui dure depuis 50 ans. À cet effet, nous travaillons avec nos partenaires européens, notamment la France, ainsi qu’avec d’autres, comme le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Union européenne. Nous sommes, plus que jamais, optimistes quant à la possibilité d’aboutir à une solution positive et durable à ce dossier ».

Changement de rythme

Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, a exhorté, lors de la session à huis clos du Conseil de sécurité tenue le 10 octobre, au « lancement d’un nouveau cycle de négociations entre le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie d’ici la fin de l’année 2025 ». À défaut, ajoute jeudi l’agence de presse italienne NOVA, il a mis en garde contre le risque qu’« une paralysie diplomatique supplémentaire ne déclenche une dangereuse dérive militaire aux conséquences régionales et mondiales ».

Pour rappel, l’Algérie et le Polisario ont rejeté toutes les résolutions du Conseil de sécurité appelant à la poursuite des Tables rondes, réunissant les quatre parties concernées. Deux éditions de ces rencontres ont déjà eu lieu à Genève, en décembre 2018 et mars 2019, sous l’égide de l’ONU.

L’émissaire onusien a plaidé devant les Quinze pour « un changement de rythme » dans le processus diplomatique, estimant que « l’heure est venue de prendre des décisions courageuses et d’entamer une nouvelle phase de négociations fondée sur le réalisme et le compromis ».

Cette position rejoint celle du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui, dans son rapport remis en août dernier à l’Assemblée générale, avait exhorté les parties à « changer de cap sans délai, avec l’aide de l’ONU et le soutien de la communauté internationale, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

S. de Mistura a souligné que la question du Sahara « ne peut rester gelée sans conséquences », avertissant que l’absence de dialogue risque d’entraîner une dérive militaire dangereuse, aux répercussions sur l’ensemble du Maghreb et au-delà.

L’agence NOVA ajoute que l’envoyé onusien « a invité le Maroc à développer davantage, par écrit et de manière détaillée, son plan d’autonomie ». Une suggestion qu’il avait déjà formulée en octobre 2014 lors de son passage au Conseil de sécurité. Il a également exhorté « l’Algérie à encourager le Polisario à privilégier la voie politique, en renonçant à la logique militaire ». Une recommandation qui contraste avec la récente déclaration du président algérien qui a affirmé qu’il n’imposera jamais une solution que le Polisario rejette.

En revanche, S. De Mistura a salué la neutralité positive de la Mauritanie, qu’il a qualifiée de « neutre mais non indifférente », soulignant que la participation de Nouakchott demeure essentielle au succès du processus de médiation.

L’émissaire a par ailleurs réitéré ses avertissements quant à l’essoufflement de la dynamique de négociation, estimant qu’il ouvre la voie à un durcissement supplémentaire et à une escalade militaire aux conséquences potentiellement dévastatrices. « Ce risque est alimenté par les tensions persistantes entre le Maroc et l’Algérie, ainsi que par un réarmement préoccupant des deux pays, dans un climat de méfiance et de rivalité stratégique », a-t-il précisé. L’envoyé d’A. Guetterres a lancé, enfin, un appel direct au Conseil de sécurité, demandant que la prochaine résolution sur le Sahara occidental « stipule clairement la nécessité d’engager de nouvelles négociations d’ici la fin de 2025, tout en réaffirmant le mandat de la MINURSO comme instrument indispensable de stabilité et de médiation sur le terrain, même dans un format réduit ».

Depuis Moscou, Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, a réaffirmé la position inébranlable du Maroc concernant le Sahara. « Nous convenons que les solutions doivent respecter le droit et les principes internationaux. Cependant, il est crucial de ne pas instrumentaliser ou interpréter ces principes de manière à freiner les progrès vers une solution », a déclaré jeudi le chef de la diplomatie marocaine lors d’un point de presse animé aux côtés de Sergueï Lavrov, son homologue russe. N. Bourita a souligné que ce conflit, qui perdure depuis près d’un demi-siècle, nécessite « de prendre en compte la nouvelle dynamique sur la scène internationale, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les changements de position de plusieurs pays ».

Le responsable marocain a également rappelé que « la Russie est un acteur clé dans ce dossier, en tant que membre du Groupe des amis du Sahara occidental, membre permanent du Conseil de sécurité et présidente en exercice du Conseil de sécurité des Nations unies ». Avant d’ajouter que « le Maroc et la Russie poursuivront, dans les jours à venir, les discussions sur ce sujet.»

S.Lavrov a assuré pour sa part que son pays est « en faveur d’un règlement de tous les différends et conflits, en Afrique comme ailleurs dans le monde, exclusivement par des moyens politiques et diplomatiques, dans le respect des principes fondamentaux du droit international, tels qu’énoncés dans la Charte des Nations unies. » Plus, « nous partageons la conviction que ces principes ne doivent pas être interprétés de manière sélective, ni appliqués à la carte, mais mis en œuvre dans leur intégralité et leur cohérence », a-t-il encore ajouté.

L’Algérie qui continue à parrainer le Polisario table sur un éventuel veto de la Russie pour contrer les efforts déployés depuis plusieurs mois par Washington, Paris, Londres et Rabat en faveur d’un règlement de la question du Sahara sur la base de l’initiative d’autonomie. Le pari algérien parait bien risqué alors que le climat entre Alger et Moscou s’est refroidi. La tension a même atteint son pic cette semaine après les déclarations du ministre russe des Affaires étrangères sur « les frontières artificielles de l’Algérie ». En effet, les propos de S. Lavrov ont provoqué une vague d’indignation en Algérie largement médiatisée sans déclarations officielles pour ménager Moscou.

Les Quinze doivent adopter, le 30 ou le 31 octobre, une nouvelle résolution sur la question du Sahara.