Dossier saharien : Rejetant le projet de résolution US, le Polisario en appelle à la Russie

Dans la lettre signée par Sidi Mohamed Amar, représentant du Front Polisario auprès de l’ONU et coordinateur avec la MINURSO, il est indiqué que ce projet « reflète la position nationale » des États-Unis et serait « un dérapage grave et sans précédent, non seulement par rapport aux principes du droit international sur lesquels repose la question du Sahara occidental en tant que sujet de décolonisation, mais aussi par rapport aux règles sur lesquelles le Conseil de sécurité traite cette question ». Le Front séparatiste a ajouté que le projet de résolution « contient des éléments qui sapent les fondements du processus de paix de l’ONU au Sahara occidental et constituent une violation grave du statut international de la région ».

La lettre souligne également que le Front reste attaché à la réalisation d’une « paix juste et durable pour laquelle il a consenti de lourds sacrifices depuis le début du processus de paix dirigé par l’ONU au Sahara occidental », en faisant référence à sa « proposition élargie », soumise au secrétaire général de l’ONU le 20 octobre 2025 et reprenant des positions déjà défendues par sa direction. Le Front Polisario affirme que « si le projet de résolution est adopté sans prendre en compte et traiter efficacement les éléments mentionnés ci-dessus, il ne participera à aucun processus politique ni à aucune négociation basée sur le contenu de ce projet.»

Le Front séparatiste se dit confiant dans le respect par les membres du Conseil de sécurité des principes et objectifs de la Charte des Nations unies ainsi que les principes du droit international pertinents pour le Sahara, et s’en inspireront. Tout en exhortant les « parties prenantes » à user de leur influence de manière « constructive », pour créer les conditions permettant aux deux parties, le Polisario et le Maroc, de s’engager dans des négociations sérieuses, crédibles et limitées dans le temps, sans conditions préalables et de bonne foi, sous l’égide de l’ONU.

Rupture

Il y a lieu de signaler que le projet de résolution diffusé par les États-Unis constitue une rupture avec les précédents, accordant aux parties seulement trois mois pour parvenir à une solution à ce conflit vieux de cinq décennies.

Dans sa version initiale, le projet exprime son plein soutien au secrétaire général et à Staffan de Mistura, son Envoyé personnel, dans leurs efforts pour faire avancer le processus politique, y compris les consultations avec le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie, afin de bâtir sur les progrès réalisés. Il souligne également le soutien exprimé par les États membres à la proposition marocaine d’autonomie, qualifiée de « sérieuse, crédible et réaliste », considérée comme « la base la plus crédible pour une solution juste et durable au conflit ». Et, dans la foulée, salue « le leadership du président américain Donald Trump » dans la résolution du différend au Sahara occidental et invite les parties à s’engager sans délai dans des discussions en utilisant la proposition marocaine d’autonomie comme unique cadre de négociation, tout en félicitant les membres du Conseil pour leur engagement à faciliter les progrès. Dans son paragraphe cinq, il salue la disposition des États-Unis à accueillir les négociations entre les parties, renforçant ainsi la mission de l’envoyé personnel visant à parvenir à une solution durable pour le Sahara et la région. Il prévoit la prolongation du mandat de la MINURSO jusqu’au 31 janvier 2026 et appelle les parties à participer aux négociations sans délai ni conditions préalables, afin de parvenir, avant la fin du mandat de la MINURSO, à une solution politique finale et acceptable par les deux parties, « garantissant une véritable autonomie au sein de l’État marocain, tout en assurant le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ». Et demande, enfin, au Secrétaire général de présenter des rapports réguliers au Conseil de sécurité, « chaque fois qu’il le jugera nécessaire pendant la période du mandat, notamment un briefing six semaines après le renouvellement du mandat, un autre avant son expiration, et de formuler des recommandations concernant la transformation ou la cessation de la mission de la MINURSO en fonction des résultats des négociations».

Agitation à Alger

Dans ce nouveau climat, l’Algérie intensifie ses efforts de rapprochement avec la Russie. Après l’entretien téléphonique, mardi 21 octobre, entre Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, et Sergeï Lavrov, son homologue russe, le président Abdelmadjid Tebboune a accueilli jeudi à Alger Alexei Repik, président de Business Russia, l’organisation patronale russe. « La rencontre a permis d’aborder les perspectives de coopération économique et industrielle entre les deux pays, notamment dans les secteurs des industries chimiques, mécaniques, métallurgiques et de transformation. Les deux parties ont souligné l’importance de mettre en œuvre des projets conjoints fondés sur un partenariat équilibré et mutuellement bénéfique », signale un communiqué du ministère algérien de l’Industrie.

Cette rencontre s’inscrit dans une série d’échanges bilatéraux de haut niveau, qui se sont multipliés à l’approche de l’échéance d’octobre au Conseil de sécurité de l’ONU devant trancher dans le dossier saharien. Fin septembre, le général Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), s’est entretenu à Alger avec une délégation russe menée par Dmitri Chougaev, directeur du Service fédéral pour la coopération militaro-technique.

Deux jours plus tard, Oleg Marchavin, vice-ministre russe de l’Énergie, a été reçu par le ministre algérien de l’énergiue pour discuter du nouveau cadre législatif adopté par Alger, qui offre des incitations accrues aux investisseurs étrangers dans le secteur des hydrocarbures. Parallèlement, Toufik Djouama, ambassadeur d’Algérie à Moscou,a eu deux réunions successives avec Sergueï Vershinine, vice-ministre russe des Affaires étrangères, les 30 septembre et 9 octobre, axées sur la question du Sahara.

Autant de manœuvres qui confinent à dire qu’Alger semble chercher à obtenir un éventuel veto russe sur la future résolution du Conseil de sécurité concernant la question du Sahara.

Il Ya lieu de rappeler que la reconnaissance par la Belgique de la marocanité du Sahara, officialisée jeudi 23 octobre, a poussé l’Algérie à réagir. Quelques heures après la visite de Nasser Bourita à Bruxelles, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, a eu un entretien téléphonique avec Maxime Prévot, son homologue belge. Dans un communiqué, la diplomatie algérienne a indiqué que cet échange a permis de « passer en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des décisions prises conjointement lors de la visite effectuée par le ministre belge en Algérie, en juillet dernier, dans le but d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale ». Les deux responsables ont également discuté des « préparatifs en cours en prévision de la tenue des prochaines échéances bilatérales », précise la même source.

À ce jour, ni M. Prévot ni la diplomatie belge n’ont communiqué sur les réseaux sociaux à propos de cet entretien avec le responsable algérien. L’Algérie s’est gardé, pour le moment, de toute réaction intempestive et n’a pris aucune mesure économique ou diplomatique contre la Belgique en réponse à sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ce qui tranche avec ses sa réaction adoptée à l’encontre de l’Espagne et de la France lorsque ces deux pays ont revu leur approche sur le dossier saharien.