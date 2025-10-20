Dossier saharien : Le projet de résolution présenté par les Américains douche les séparatistes

Mohamed Omar a accusé Washington de « soutenir l’occupation marocaine du Sahara occidental », rappelant que les États-Unis « ont appuyé dès le départ la Marche verte (6 novembre 1975, ndlr) et continuent de soutenir l’État occupant, tant sur le plan diplomatique que militaire ». Il a ajouté que cette position s’est « encore renforcée en 2020 », après la reconnaissance par le président Donald Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, et a été « réaffirmée en avril de cette année », à la suite des discussions du 8 avril à Washington entre Nasser Bourita et son homologue américain Marco Rubio.

« L’avenir du peuple sahraoui n’est pas entre les mains des États-Unis, de la France ou de toute autre puissance, mais bien entre celles du peuple sahraoui lui-même, déterminé à défendre ses droits légitimes à l’autodétermination et à l’indépendance », a-t-il encore seriné dans une déclaration à un média séparatiste. Mohamed Salem Ould Salek, ex-ministre des Affaires étrangères et actuel conseiller diplomatique de Brahim Ghali, a relayé un message similaire accusant les États-Unis de « confisquer le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance ».

A contrario, Bachir Mustapha Sayed a saisi l’occasion pour se positionner comme le « sauveur du peuple sahraoui » en déroulant une nouvelle « feuille de route » qui reprend les anciennes revendications du Polisario, telles que : la reconnaissance de la « république sahraouie » ; le maintien du mandat de la MINURSO «jusqu’à l’organisation d’un référendum d’autodétermination » ; l’intensification des « protestations populaires dans les villes occupées » ; la « poursuite de la guerre » ; et « le rejet de toute négociation fondée sur les propositions de l’ennemi ». Soufflant le chaud et le froid, il a tenté de rassurer Alger assez méfiante à son égard, en dénonçant les voix, au sein même des camps de Tindouf, qui « critiquent les relations algéro-sahraouies ». En effet, sur les réseaux sociaux, de plus en plus d’habitants des camps expriment leur colère face à ce qu’ils perçoivent comme « l’abandon du peuple sahraoui par l’Algérie ». Le frère du fondateur du Polisario traverse depuis le début des années 2000 sa traversée du désert en ayant pris sur lui, sans consulter Alger, de faire miroiter aux Américains la possible édification d’une base militaire au Sahara en échange de la reconnaissance par Washington de la prétendue RASD, une fois l’indépendance officiellement proclamée.