Dossier saharien : Le Parlement juge « historique » la fin du mandat de la Minurso

Lors d’une séance plénière conjointe des deux Chambres, les intervenants ont souligné que la teneur du communiqué marque un passage stratégique décisif de la logique de la gestion du conflit à la transformation radicale de ses paramètres et de ses règles vers la clôture définitive du dossier. Ils ont considéré que la non reconduction du mandat de la MINURSO, 35 ans après sa création, constitue une étape historique mettant fin à sa présence sur le terrain, saluant le ferme attachement du Royaume au cessez-le-feu et sa détermination à défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et la quiétude de ses citoyens.

Les parlementaires ont également été unanimes à souligner la centralité de la vision royale dans la transformation radicale que connait le dossier du Sahara marocain, notant que la diplomatie Royale marquée par la pertinence de la vision et constance des positions, la consolidation des acquis ainsi que par la construction des alliances sous le prisme de l’intégrité territoriale a permis d’élargir le cercle des reconnaissances et du soutien international croissant à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine.

Les élus qui ont relevé que le vote de 11 pays en faveur du dernier projet de résolution reflète le soutien international grandissant à la position marocaine, dynamique qui couronne le processus consacré par la Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies 2797 (31 octobre 2025), qui coïncide avec l’institution du Roi Mohammed VI de la Fête de l’Unité, ont-ils souligné, réaffirmant que ledit processus érige l’initiative d’autonomie en base exclusive et unique pour le règlement du différend, avec le soutien de plus des deux tiers des États membres des Nations Unies et de puissances mondiales.

Si tous les élus ont salué le communiqué du cabinet royal du 30 octobre, certains ont plaidé pour une amélioration des relations avec l’Algérie. Une perspective privilégiée par le groupe du PJD, l’Alliance de gauche et la Confédération démocratique du travail (CDT). Des intervenants ont également souligné la « nécessité d’une mobilisation populaire » et l’importance de « poursuivre le développement du Maroc » pour mieux défendre la position marocaine sur le Sahara.

Les appels fraternels au voisin de l’Est contrastent avec la position officielle d’Alger, exprimée la veille par l’APS. Avant même la tenue de la séance parlementaire, l’agence de presse algérienne avait qualifié cette réunion de « mascarade politique », affirmant qu’elle visait à « fabriquer l’illusion d’un fonctionnement démocratique pour masquer les revers diplomatiques essuyés par Rabat sur le dossier du Sahara occidental ».

La séance parlementaire s’est conclue par la lecture d’un message de loyauté et de fidélité adressé au roi Mohammed VI par les deux Chambres du Parlement.