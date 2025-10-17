Diplomatie maroco-russe : Un nouveau souffle dans la coopération entre Rabat et Moscou

À l’issue de ses discussions, jeudi, avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, SergeÏ Lavrov, chef de la diplomatie russe, s’est exprimé sur le dossier saharien. « Nous avons également abordé la situation du processus de paix au Sahara occidental, à la lumière des discussions en cours au Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré. « Nous avons réaffirmé notre position de principe en faveur d’un règlement de tous les différends et conflits, en Afrique comme ailleurs dans le monde, par des moyens exclusivement politiques et diplomatiques, conformément aux principes fondamentaux du droit international, tels qu’énoncés dans la Charte des Nations unies », a-t-il rappelé. Plus, « nous partageons la conviction que ces principes ne doivent pas être interprétés de manière sélective, ni appliqués à la carte, mais doivent être mis en œuvre dans leur intégralité et avec cohérence » a ajouté le responsable russe.

Pour rappel, le 13 octobre, S.Lavrov avait affirmé que « la Russie est prête à soutenir une solution au conflit du Sahara occidental qui satisfasse toutes les parties. Pour nous, la question sera résolue lorsque toutes les parties concernées auront véritablement le sentiment qu’une solution équilibrée a été trouvée ».

Un communiqué de la diplomatie marocaine a indiqué que « cette rencontre s’inscrit dans le sillage du Partenariat stratégique approfondi conclu entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le président Vladimir Poutine en mars 2016 ». Les deux responsables « se sont félicités de la qualité de leurs échanges et de la dynamique de dialogue et de coopération qui caractérise les relations maroco-russes ». Ils ont réaffirmé leur volonté commune d’élever ces relations « à un niveau supérieur, à la mesure des attentes et du potentiel existant entre les deux pays », ajoute la même source.

Au terme de leurs entretiens, N. Bourita et S. Lavrov ont signé un mémorandum d’entente portant création d’un Comité de travail russo-marocain entre leurs départements des Affaires étrangères. Cette nouvelle instance aura pour mission d’évaluer le partenariat bilatéral, de proposer des pistes de coopération à forte valeur ajoutée et de suivre la mise en œuvre des accords conclus. Les deux ministres ont également convenu de maintenir un dialogue politique régulier et d’assurer un suivi conjoint des projets engagés, afin de donner un nouvel élan au partenariat stratégique entre Rabat et Moscou.

Sur le plan régional, les discussions ont porté sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment la situation en Afrique du Nord, dans la région du Sahel et au Moyen-Orient.

Lors de son allocution d’ouverture, N. Bourita a fait savoir que le Maroc considère la Russie comme « un partenaire proche et cher. Nous la voyons comme un acteur sérieux sur la scène internationale et, surtout, comme un négociateur honnête et digne de confiance.»

Pour sa part, S. Lavrov a souligné que son pays accordait « une attention particulière aux discussions d’aujourd’hui, compte tenu de la situation internationale difficile, notamment des événements controversés en Afrique du Nord ». Il a ajouté que la Russie était prête à contribuer à la résolution des crises régionales, « aux côtés des autres Etats intéressés ».

A souligner que le déplacement moscovite du chef de la diplomatie marocaine intervient à un moment clé, le Conseil de sécurité de l’ONU, actuellement présidé par la Russie, doit adopter à la fin du mois une nouvelle résolution sur la question du Sahara.