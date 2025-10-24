Dessertes internes : La RAM s’investit plus dans les provinces sahariennes

L’initiative s’inscrit ainsi dans le cadre d’un plan global « d’interconnexion de toutes les régions » du pays, « afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et de soutenir le développement économique régional », selon un communiqué. La RAM entend capitaliser sur sa « croissance soutenue de l’offre aérienne » à partir des provinces du sud depuis 2005, « passant d’une moyenne de 6 vols par semaine (90 000 sièges) à 63 vols par semaine, soit près d’un million de sièges en 2025 ».

Les nouvelles liaisons inaugurées en octobre 2025 raccordent Marrakech à Laâyoune à travers deux vols hebdomadaires, les mercredis et vendredis. Le départ de Laâyoune se fait à 16h00 avec une arrivée à Marrakech à 17h20, alors que le retour s’opère à 18h10 avec l’arrivée à Laâyoune : 19h40 (Tarif fixe : 750 DH TTC/aller simple, classe économique)

En outre, deux vols hebdomadaires raccordent Marrakech à Dakhla les lundis et jeudis. Le départ de Dakhla à 15h05 avec l’arrivée à Marrakech à 16h55, le retour se faisant à 17h45 avec l’arrivée à Dakhla à 19h55 (Tarif fixe : 800 DH TTC/aller simple, classe économique).

Les liaisons entre Rabat, Laâyoune et Dakhla ont été renforcées. Ainsi, Rabat – Laâyoune passe à trois fréquences par semaine (mercredi, vendredi et dimanche) alors que Rabat – Dakhla se fait désormais trois fois par semaine (lundi, jeudi et samedi) avec des horaires optimisés pour améliorer le confort des passagers.

Les liaisons entre Casablanca, Laâyoune, Guelmim, Tan-Tan et Es-Smara ont été étoffées.

La liaison Casablanca – Laâyoune se fait avec 15 fréquences hebdomadaires avec l’ajout d’un vol le dimanche. Entre Casablanca et Guelmim, ce sont désormais 5 vols directs par semaine qui ont été mis en place, les vols combinés avec Tan-Tan ayant été supprimés pour une meilleure flexibilité. La liaison Casablanca – Tan-Tan sera, elle, assurée par 3 vols directs hebdomadaires, indépendamment de la desserte de Guelmim. A cela s’ajoute la nouvelle liaison directe Casablanca – Es-Smara prévue le 6 novembre 2025 à raison de deux fréquences par semaine, tous les lundi et vendredi.