Des drones produits à Benslimane : Le turc Baykar Technologies monte en gamme

Fruit d’un accord stratégique signé en décembre 2024, l’usine devrait être opérationnelle d’ici 2026. « Elle se consacrera à la fabrication et à l’entretien de drones de nouvelle génération, spécialement conçus pour répondre aux besoins opérationnels des Forces armées royales (FAR). Il ne s’agit pas simplement de reproduire des modèles de drones déjà acquis par le Maroc, mais bien d’une avancée technologique significative qui marquera un tournant pour l’industrie militaire nationale », indique-t-on.

Contrairement aux modèles Bayraktar TB2 actuellement en service, les nouveaux appareils produits au Maroc bénéficieront de capacités accrues en termes d’autonomie, de furtivité et d’intégration de systèmes d’armes intelligents.

L’implantation de Baykar s’inscrit dans la stratégie de souveraineté industrielle que le Maroc poursuit depuis plusieurs années dans les secteurs aéronautique et de défense, en complément des projets développés avec Lockheed Martin et Thales. « L’objectif est de créer un écosystème national complet, capable de concevoir, produire et entretenir du matériel militaire de haute technologie sur le sol marocain », ajoute-t-on.