Création d’entreprises : Les services dominent…

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (51.979 unités) et personnes physiques (20.137 unités), précise l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création d’entreprises.

La répartition sectorielle montre une prédominance du commerce, représentant 35,71% des entreprises créées, suivi du BTP et des activités immobilières (19,89%), des services divers (17,46%), des transports (7,59%), des industries (7,07%), des hôtels et restaurants (5,78%), du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) (2,98%), de l’agriculture et pêche (1,83%) et des activités financières (1,68%).

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 22.594 entreprises créées, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (9.450), Rabat-Salé-Kénitra (9.271), Marrakech-Safi (8.321), Fès-Meknès (4.981), Souss-Massa (4.888), l’Oriental (4.048), Laâyoune-Sakia El Hamra (2.360), Dakhla-Oued Eddahab (2.249), Béni Mellal-Khénifra (1.823), Drâa-Tafilalet (1.614) et Guelmim-Oued Noun (517).

En termes de forme juridique, les SARL à associé unique (SARL-AU) représentent 65,3% des créations, suivies des SARL (34%), tandis que les autres formes juridiques et les sociétés anonymes (SA) s’établissent respectivement à 0,5% et 0,2%.