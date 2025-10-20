Close Menu
Coupe de la CAF : Le WAC revient victorieux d’Accra

Le Wydad Athletic Club de football a décroché une précieuse victoire (1-0) depuis la capitale ghanéenne, Accra, aux dépens de l’Ashanti Kotoko, sur la pelouse du stade sportif d’Accra, dans le cadre du match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine.
Coupe de la CAF

La première mi-temps a été marquée par une légère domination de l’équipe ghanéenne, avec quelques contre-attaques du Wydad qui ont failli représenter un réel danger pour les cages d’Ashanti Kotoko. Malgré les occasions créées de part et d’autre, le score est resté vierge à la pause.

En seconde période, le WAC est entré sur le terrain avec la ferme intention de trouver le chemin des filets, ce qu’il a réussi à faire grâce au Congolais Joseph Bacasou, auteur d’une puissante frappe à la 47e minute, laissant aucune chance au gardien ghanéen.

Deux minutes plus tard, le portier d’Ashanti Kotoko, Mohamed Kamara, a été expulsé après avoir délibérément touché le ballon de la main en dehors de sa surface.

Malgré quelques tentatives de l’équipe ghanéenne pour revenir au score, les joueurs du Wydad ont su conserver leur concentration et solidité défensive, assurant ainsi un précieux succès à l’extérieur.

À noter que le match retour entre le Wydad Athletic Club et Ashanti Kotoko se jouera vendredi prochain au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à partir de 20h.

