Coupe de la CAF : Le WAC écrase l’Ashanti Kotoko

A la faveur de cette victoire, les Rouges se hissent à la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Hamza Hannouri (1′), Stephane Aziz Ki (26′), Thembinkosi Lorch (54′ – Pen et 90’+1) et Oussama Zemraoui (85′- Pen.) pour le WAC, et Gilbani Samba (19′) pour Katoko.

A l’aller, le club casablancais avait remporté la rencontre (1-0) sur une puissante frappe du Congolais Joseph Bacasou, à la 47e minute, qui n’avait laissé aucune chance au gardien ghanéen.

L’Olympic de Safi, second représentant du Maroc dans cette compétition, jouera sa place en phase de groupes samedi chez le Stade tunisien. Les Safiots se sont imposés au match aller (2-0).

A noter que la CAF avait annoncé que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération aura lieu le 3 novembre, dans les studios du diffuseur officiel de la CAF, SuperSport, à Johannesburg, en Afrique du Sud.