Coopération sécuritaire maroco-russe : Un ressortissant russe arrêté à Casablanca

Le prévenu a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Mauritanie, a indiqué une source sécuritaire. Le pointage du mis en cause dans la base des données d’Interpol a révélé qu’il était recherché au niveau international, à la demande du Bureau central national de Moscou, pour exécuter une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par la justice russe, pour son adhésion présumée à une organisation terroriste.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue en Russie.