Coopération sécuritaire maroco-russe : Un ressortissant russe arrêté à Casablanca

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont interpellé, samedi, un ressortissant russe âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie pour des faits de terrorisme.
Le prévenu a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Mauritanie, a indiqué une source sécuritaire. Le pointage du mis en cause dans la base des données d’Interpol a révélé qu’il était recherché au niveau international, à la demande du Bureau central national de Moscou, pour exécuter une peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par la justice russe, pour son adhésion présumée à une organisation terroriste.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue en Russie.

