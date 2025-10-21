Coopération militaire maroco-américaine : Le nouveau patron de l’AFRICOM à Rabat

Les discussions ont porté sur « l’engagement à renforcer le partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis, concrétisé par la feuille de route de coopération en matière de défense 2020-2030, signée à Rabat le 2 octobre 2020. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération militaire dans de nouveaux domaines et de stimuler le développement de l’industrie de la défense au Maroc », selon un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR). Le haut gradé américain a également été reçu par le général Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud. « Cette rencontre a permis d’explorer les multiples aspects de la coopération militaire bilatérale dans un esprit de partenariat renforcé, notamment la modernisation et le renforcement des capacités opérationnelles des FAR ainsi que les entraînements conjoints. » Les responsables ont également « échangé sur la situation régionale et examiné les moyens de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région », ajoute le communiqué.

Pour rappel, en août dernier, le général Anderson avait indiqué lors de son audition devant le Sénat, que le Maroc pourrait jouer un rôle clé dans la nouvelle structure de l’AFRICOM.

Les États-Unis envisagent en effet de créer un commandement militaire distinct pour les opérations en Afrique, après l’approbation par le Sénat d’un nouveau commandant pour l’AFRICOM. Cette décision devrait officialiser la séparation de l’AFRICOM de l’USAREUR-AF. Le Maroc pourrait accueillir le nouveau quartier général. Cette réorganisation survient dans un contexte de concurrence géopolitique accrue en Afrique, notamment face à la Chine et à la Russie. Depuis juin 2004, le Maroc bénéficie du statut d’allié majeur des États-Unis hors OTAN.