Coopération maroco-suisse : Cap sur le tourisme durable dans la région Béni Mellal-Khénifra

La concrétisation de cet engagement se traduit déjà par la signature d’un projet dédié au Tourisme Durable dans la région de Béni-Mellal-Khénifra avec Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Philipp Orga, Chef des Opérations au Secrétariat d’Etat à l’Economie suisse, et Imad Barrakad, Directeur Général de la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT).

Depuis 2004, la Suisse accompagne le Maroc dans son développement, adaptant ses interventions aux évolutions économiques et sociales. Après des initiatives centrées sur la gestion des risques climatiques et sismiques, la coopération s’est élargie aux enjeux socio-économiques et à l’accompagnement du secteur privé.

Le nouveau programme 2025–2028 fait du Maroc un pays prioritaire de la coopération suisse, avec un budget bilatéral de 25 millions de francs suisses et un focus renforcé sur la compétitivité et l’emploi, notamment dans les régions à fort potentiel économique.

Lors de l’événement, Françoise Salamé Guex a présenté les grandes lignes du programme d’action qui s’inscrit pleinement dans les priorités du Nouveau Modèle de Développement du Maroc, contribue à une croissance inclusive, à la création d’emplois durables et au renforcement du climat d’investissement. Il vise également à réduire les disparités régionales et à soutenir une transformation économique durable, en concentrant ses interventions sur les zones à fort potentiel économique, tout en gardant la flexibilité nécessaire pour agir là où l’impact est le plus significatif.