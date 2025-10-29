Consulat US à Dakhla : Une délégation américaine s’y active

La présence de cette mission diplomatique intègre une nouvelle dynamique dans laquelle s’inscrivent les récentes déclarations de Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l’Afrique. A un média saoudien, ce dernier avait affirmé que Washington « s’apprête à ouvrir un consulat à Dakhla, au Sahara marocain ».

Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’annonce faite le 10 décembre 2020 par D. Trump sur la marocanité du Sahara. Cependant, elle avait été suspendue par son successeur Joe Biden, sous la pression de l’aile gauche du Parti démocrate au Congrès.

L’ouverture du consulat américain à Dakhla est la suite logique de l’engagement officiel des États-Unis à encourager les entreprises américaines, publiques et privées, à investir dans la région du Sahara. Cet engagement a été réaffirmé par Christopher Landau, secrétaire d’État adjoint, lors d’une déclaration à la presse après sa rencontre avec Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères, , le 25 septembre à New York, en marge de la 80e session de l’Assemblée générale de l’ONU.