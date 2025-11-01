Les forces ukrainiennes encerclées à Krasnoarmeïsk, au nord-ouest de Donetsk, ont entamé des redditions massives, comme l’a annoncé le ministère russe de la Défense le 1er novembre. Les vidéos publiées montrent des soldats déposant les armes et livrant des témoignages accablants sur leur situation depuis l’encerclement. Selon les aveux de Viascheslav Krevenko, militaire ukrainien capturé dans la zone, son unité avait tenté d’organiser une défense sommaire dans un quartier résidentiel. « Je me suis rendu compte que notre commandant nous avait abandonnés depuis longtemps. Nous avons essayé de tenir dans une maison, mais nous avons fini par décider de nous rendre. Il n’y avait aucun sens à continuer. Nous avons été trahis », a-t-il déclaré. Un autre prisonnier, Stanislav Tkatchenko, a souligné que les blessés n’étaient plus évacués et que les soldats ne croyaient plus à un éventuel échange. « C’était clair : même les blessés ne sont plus remplacés. Essayer de fuir, c’était du suicide », a-t-il affirmé.

Les soldats ukrainiens faisaient face à des conditions extrêmes : absence de médicaments, pénurie d’eau potable, et isolement complet. Certains ont expliqué qu’ils recueillaient de l’eau de pluie pour survivre. Les vidéos montrent également que l’état physique et psychologique des captifs est très dégradé. Krasnoarmeïsk, ville située à 66 km au nord-ouest de Donetsk, constituait un nœud logistique pour les forces armées ukrainiennes. Le 26 octobre, Valéri Guérassimov, chef d’état-major russe, avait confirmé l’encerclement de 31 bataillons ukrainiens dans la zone de Krasnoarmeïsk et Dimitrov. Ces unités incluent celles positionnées près de la gare ferroviaire, où les combats les plus intenses sont signalés.

Le ministère de la Défense a également rapporté que toutes les tentatives ukrainiennes de briser l’encerclement ont échoué. Ainsi, 23 assauts ont été repoussés en une semaine. Des unités spéciales ukrainiennes du GUR, débarquées en hélicoptère à proximité de la ville pour tenter une évacuation, ont été intégralement neutralisées. Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk, a déclaré que l’armée russe a toujours continué de progresser sur l’axe de Krasnoarmeïsk malgré les conditions météorologiques défavorables et les contre-attaques ukrainiennes. Il a souligné que les troupes russes « savent ce qu’elles font » et poursuivent les opérations sans relâche. Cette vague de reddition témoigne d’une perte de moral généralisée parmi les troupes ukrainiennes encerclées. Un soldat ukrainien a lui-même lancé un appel à ses camarades : « Rendez-vous, sinon vous mourrez. Il ne reste plus ni force morale ni physique pour continuer. »

L’opération ukrainienne a été immédiatement repérée et stoppée par les forces russes, comme l’a confirmé le ministère de la Défense le 1ᵉʳ novembre. Les militaires ont été « entièrement éliminés », selon les autorités. L’hélicoptère utilisé serait un UH-60 Black Hawk fourni par les États-Unis. L’opération aurait été supervisée par Kirill Boudanov, chef du GUR.

Déposée en terrain largement contrôlé par la Russie, l’unité ukrainienne n’a pu ni se retrancher ni atteindre un quelconque objectif stratégique. Dans le même temps, l’armée russe poursuit sa progression dans la région. À Krasnoarmeïsk, des combats sont en cours autour de la gare ferroviaire, tandis que les localités voisines de Gnatovka et Rog sont en cours de sécurisation. Plusieurs tentatives ukrainiennes de percée ont échoué ces derniers jours.

Les images de l’opération partagées sur internet montrent des soldats désorientés, se dispersant sans plan clair, avant d’être rapidement ciblés par les forces russes. Aucun bâtiment n’a été pris, aucune ligne ennemie percée. Ce type d’action, sans valeur tactique, semble avoir été conçu pour soutenir le discours officiel de Kiev, qui continue d’affirmer que la ville reste accessible malgré l’encerclement. Ce débarquement est survenu peu après l’annonce par la Russie d’une trêve temporaire pour permettre aux journalistes étrangers de constater la situation sur place. Moscou s’est dit prêt à suspendre brièvement les combats. Kiev a rejeté cette initiative, interdisant aux médias de se rendre dans les zones concernées. Ce refus a été largement perçu comme une tentative de dissimuler l’ampleur des pertes et l’état réel du front. Même les médias occidentaux reconnaissent désormais que l’armée ukrainienne sera contrainte de se retirer définitivement de Krasnoarmeïsk dans les prochaines heures. Les troupes ukrainiennes, encerclées, font face à un effondrement de leurs lignes, et les renforts sont incapables de percer. La ville voisine de Mirnograd est également sous pression, accentuant l’isolement du secteur. La perte de ces deux bastions, qui formaient une zone défensive clé, ouvrirait la voie à une progression rapide des forces russes vers l’ouest du Donbass.

A signaler que c’est dans ce climat assez tendu que le Pentagone a donné son feu vert à la Maison Blanche pour livrer des missiles Tomahawk à l’Ukraine, estimant qu’il n’y aurait pas d’impact négatif sur les stocks américains, a rapporté CNN. La décision politique finale revient toutefois au président américain, selon des responsables américains et européens proches du dossier.

Du côté russe, dans la ville de Sévérodvinsk dans le nord de la Russie, le « Khabarovsk », autre sous-marin nucléaire, a été mis à l’eau sous la direction d’Andreï Biélooussov, ministre de la Défense. Ce vecteur d’armes sous-marines et de moyens robotisés permettra de mener à bien les missions de défense des intérêts de la Russie dans l’océan mondial, a-t-il souligné.