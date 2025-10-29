Commerce maroco-russe : Facilitation des procédures actée

« Ce protocole prévoit l’échange, sur demande, de déclarations en douane, de factures ainsi que de documents d’expédition et de transport, à des fins de contrôle douanier », a indiqué, mardi, l’ambassade de Russie à Rabat.

Lors de cette réunion, un second protocole a également été signé. Il porte sur la coopération, l’échange d’informations et l’assistance mutuelle dans le cadre du Système unifié de préférences tarifaires de l’Union économique eurasiatique. Ce dispositif permettra aux autorités douanières russes de vérifier l’authenticité des certificats d’origine, grâce à un accès direct à la base de données électronique marocaine, précise la même source. Ce nouvel accord offrira aux acteurs du commerce extérieur la possibilité de se dispenser des certificats d’origine papier, allégeant ainsi les procédures administratives et accélérant le dédouanement des marchandises bénéficiant d’un traitement préférentiel à destination de la Russie.

En marge des travaux, les délégations marocaine et russe ont tenu une réunion bilatérale à Moscou, au cours de laquelle elles ont convenu d’intensifier la coopération en vue de la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés. Elles ont également décidé de tenir la première réunion du groupe de travail russo-marocain, en 2026 au Maroc.