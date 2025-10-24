Close Menu
Cinéma : Le Maroc à l’honneur du l’EFM

Le Maroc a été sélectionné comme le pays à l'honneur du prochain European Film Market (EFM), qui se tiendra du 12 au 18 février 2026 dans le cadre de la 76e édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale), écrit Variety.
L’EFM a salué le « riche patrimoine cinématographique » du Maroc et sa « communauté créative florissante », décrivant le royaume comme « un pont dynamique entre l’Afrique, le monde arabe et l’Europe ».

Tricia Tuttle, directrice du festival, a mis en avant des cinéastes marocains tels que Nabil Ayouch, Faouzi Bensaïdi, Asmae El Moudir, Halima Ouardiri et Maryam Touzani, dont les œuvres « s’inspirent de racines culturelles profondes tout en abordant des enjeux contemporains avec originalité et force ».

L’attrait croissant du Maroc en tant que destination de tournage est également un aspect de taille, incarné dans la variété des paysages ayant attiré des productions telles que « Indiana Jones et le Cadran de la Destinée » et la suite de « Lord of War» avec Nicolas Cage.

Selon l’EFM, des incitations comme un remboursement de 30%, une exonération de TVA et jusqu’à 80% de réduction sur la location de matériel ont renforcé la position du Maroc comme l’un des pôles cinématographiques les plus attrayants de la région.

