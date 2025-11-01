Chantiers sportifs : Rien ne se fait au détriment du social, assure F. Lekjaa

Le chantier pour le Mondial 2030, organisé par le Maroc, le Portugal et l’Espagne, incarne ainsi « une vision stratégique du pays et son ouverture sur le monde », capitalisant sur « le nombre de rencontres sportives, culturelles, intellectuelles et politiques que le pays accueille chaque année », a déclaré F. Lekjaa. Cela constitue une « feuille de travail qui réunit tous les aspects liés au développement », comme le montre le bid book accepté par la Fédération internationale de football association (FIFA), a rappelé le ministre en rappelant que parmi les principaux engagements figure la réforme de la santé, secteur situé au cœur de ce chantier qui dépasse le sport.

Le ministre est revenu, en outre, sur les dépenses, soulignant que celles destinées aux stades « ne figurent pas dans le budget public ». Il s’agit de près de 3 milliards de DH, dont 1,6 MMDH pour l’Office national des chemins de fer (ONCF) et moins d’un milliard levé auprès des institutionnels pour aider à couvrir les frais de construction des stades. Ce prêt serait remboursé sur près de vingt ans, sachant que les revenus générés dépasseraient, a-t-il assuré, la valeur à restituer. Au-delà des événements à venir, F. Lekjaa a estimé que « ces projets doivent voir le jour, pour réaliser un développement au bénéfice des diverses régions ». Il a souligné que des chantiers étaient accélérés, grâce à la dynamique du Mondial. Cette cadence doit se décliner « aussi bien au niveau de la réforme de la santé que de la nécessité de relier le nord au sud du pays », a-t-il précisé.

Les appels au boycott de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) prévue au Maroc se sont invités, jeudi soir, au débat de la Commission des finances de la Chambre des représentants, consacrée à l’examen du projet de loi de finances 2026. F. Lekjaa a fait référence à l’Algérie, taxant « le concurrent du Maroc à l’organisation de cette compétition sportive » d’être aux commandes de cette manœuvre. « Depuis, ce concurrent s’efforce de montrer que nous ne sommes pas capables d’organiser la CAN 2025. Cela a commencé par un véritable complot autour des chiens errants, du retard dans la construction des stades… Et même lorsque nous avons inauguré le complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat, ils ont prétendu qu’il s’agissait de photos retouchées », a rappelé le responsable.

F. Lekjaa a souligné que « ces joueurs de l’équipe nationale qu’ils appellent à boycotter sont nos enfants ». « L’équipe nationale compte des joueurs issus de toutes les régions du Maroc. Celle des moins de 20 ans comprend, par exemple, un joueur originaire d’Aït Bouguemmaz, un autre de Khemisset, et plus encore », a-t-il affirmé. Et de s’interroger : « Qu’a fait Achraf Hakimi pour mériter un boycott ? N’est-il pas originaire de Ksar El Kébir ?». Il a également rappelé les retombées économiques espérées de la CAN 2025 en assurant que la cette manifestation sportive constitue une opportunité majeure pour le Maroc, lui permettant de bénéficier d’une nouvelle saison touristique après celle de l’été. « Les projets liés à la CAN et au Mondial 2030 apportent de l’emploi et stimulent la croissance économique », a-t-il assuré.

Le responsable qui avait démarré son intervention en regrettant la remise en question des données financières présentées à l’appréciation des élus, le Maroc se gardant de toute manipulation des chiffres, a aussi exprimé sa pleine disposition à débattre, en toute transparence, sur tout soupçon de connivence qui va à l’encontre de l’intérêt public. Plus, il s’est déclaré prêt à exposer jusque dans les moindres détails la politique financière qui a fait couler beaucoup d’encre, à savoir celle des « financements innovants » qui consistent en une cession du patrimoine étatique avec son pendant de « lease back ». Un dossier qui fera, sans doute, encore des gorges chaudes…