CAN 2025 : Ventes record des billets, assure la CAF

Dans un communiqué publié sur son site officiel, la CAF a précisé que des supporters issus de 135 pays ont réservé leurs places pour la grand-messe footballistique africaine via la plateforme officielle de billetterie (tickets.cafonline.com), reflétant l’ampleur de l’engouement mondial pour cette édition de la CAN.

Les trois premiers jours de la première phase ont enregistré la vente de plus de 250 000 billets, établissant ainsi un nouveau record tant pour la CAF que pour la CAN, a expliqué l’instance dirigeante du football africain. Cette première phase de commercialisation a concerné le tiers de la capacité totale des stades destinés à accueillir les rencontres de la compétition.

Par ailleurs, la CAF a indiqué que les billets des matchs de la sélection nationale marocaine ont été épuisés dès la première heure de la première phase de la vente.