Budget et emplois : Intérieur, Santé et Défense prioritaires

Le PLF 2026 prévoit également la création de 5.500 postes budgétaires à l’Administration de Défense nationale, ce qui classe ce département au 3è rang derrière les ministères de l’Intérieur et la Santé, respectivement avec 13.000 et 8.000 recrues l’année prochaine.

Malgré cet effort budgétaire significatif, le budget de la défense marocain reste, en principe, en deçà des 24,6 milliards de dollars que l’Algérie a prévu pour ses forces armées dans son propre projet de loi de finances 2026.

Le projet de loi de Finances pour l’année 2026, présenté lundi 20 octobre devant les deux Chambres du Parlement par Nadia Fettah Alaoui, ministre des Finances et de l’Économie, prévoit la création de 36 895 postes budgétaires, dont 13 000 alloués à l’Intérieur et 8 000 postes à la Santé. Les Finances bénéficieront de 2 600 postes supplémentaires l’année prochaine. En revanche, le ministère de l’Education nationale ne devrait avoir que 397 postes budgétaires. Ce chiffre n’intègre pas les milliers d’emplois de contractuels par les académies régionales dudit département.

Les deux Chambres du Parlement entameront l’examen du projet de loi de Finances en vue de son adoption dans les semaines à venir et ce alors que les jeunes persistent à battre le pavé dans plusieurs villes. Le PLF 2026 marque la dernière proposition budgétaire du mandat du gouvernement que dirige le décrié Aziz Akhannouch. Les Marocains se préparent à de nouvelles élections législatives l’année prochaine. Avec la peur panique de voir les urnes boudées…

Réaction de la GenZ

A signaler que le mouvement GenZ.212 a réagi avec prudence aux annonces faites lors du dernier Conseil des ministres, soulignant particulièrement la hausse historique des budgets alloués à l’éducation et à la santé. Le mouvement a salué, dans un communiqué, « l’interaction positive avec les aspirations de la rue », la qualifiant de « première étape pour reconstruire une confiance perdue depuis longtemps ». Le texte met en lumière le rôle de la mobilisation citoyenne, rappelant que « c’est grâce à votre pression consciente que le budget de l’éducation et de la santé a été revu à la hausse ». GenZ212 a ainsi exprimé sa reconnaissance envers le peuple marocain, les jeunes de la génération Z et tous ceux qui se sont mobilisés au cours des dernières semaines.

Bien que le mouvement salue cette avancée significative, il souligne néanmoins que la vigilance reste de mise. Selon le communiqué, ces décisions doivent être accompagnées de mesures concrètes pour lutter contre la corruption et les conflits d’intérêts afin de garantir que les budgets supplémentaires répondent réellement aux lacunes persistantes dans ces secteurs essentiels.

Par ailleurs, GenZ212 a insisté sur un autre point central. « Aucune nouvelle page ne peut s’ouvrir avec cette génération tant que ses enfants, qui ont exprimé pacifiquement leur opinion, demeurent derrière les barreaux », insiste le mouvement. La libération de tous les détenus d’opinion est présentée non seulement comme une revendication légitime, mais aussi comme un « véritable test du sérieux de l’Etat » et une condition sine qua non pour restaurer la confiance et construire un avenir commun.

Le mouvement appelle donc à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des décisions budgétaires et à des engagements clairs pour protéger les droits civiques, estimant que seule une approche globale pourra transformer ces annonces en réformes tangibles pour le Maroc.