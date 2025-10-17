The Telegraph revient largement sur le coup de tonnerre qu’a constitué l’annonce faite la veille par Donald Trump, sur Truth Social, à l’issue d’un échange téléphonique « très productif » avec Vladimir Poutine, d’une rencontre entre les deux chefs d’État à Budapest. « La Hongrie est l’île de la paix !», a twitté dans la foulée le Premier ministre hongrois Viktor Orban, relatant qu’il venait de s’entretenir avec le président américain et de déclarer que les préparatifs du sommet entre les États-Unis et la Russie étaient « en cours ». Le Hongrois s’est présenté comme un défenseur de la paix, et ce sommet des superpuissances est une grande fierté pour le dirigeant d’un petit pays de seulement 9,5 millions d’habitants, analyse encore le quotidien britannique, qui ne mâche pas ses mots à l’encontre de ce dirigeant « resté fidèle » à D. Trump et à la tête d’une Hongrie « dépendante du Kremlin ».

Une « consécration » pour Orban, a de son côté évoqué l’hebdomadaire français Le Point, qui a rappelé — comme bien d’autres — que le scrutin législatif d’avril 2026 approchait à grands pas. « Un gros coup de pouce en vue des élections », a renchéri le quotidien belge Le Soir, évoquant un « camp Orban » qui « jubile » à la vue de cet « énorme succès diplomatique ».

V. Orban est régulièrement pointé du doigt par ses pairs européens pour ses prises de position dépeintes comme favorables à la Russie, et ce alors même que Budapest — malgré ses menaces de véto — a toujours voté les sanctions européennes contre Moscou. « Toute réunion qui fait avancer le processus visant à instaurer une paix juste et durable en Ukraine est la bienvenue », a sobrement déclaré vendredi Olof Gill, porte-parole de la Commission européenne, reprenant les habituels éléments de langage de ceux qui soutiennent politiquement et militairement Kiev dans le conflit l’opposant à la Russie. « Si on regarde la situation de l’Union européenne, on comprend que, puisque tout le monde sauf nous est en faveur de la guerre, ils n’ont pas été invités à ce sommet. C’est assez logique », a de son côté taclé V. Orban au micro de « Bonjour Hongrie ! », lors de son interview hebdomadaire sur la radio Kossuth.

A signaler que dans cette dynamique, le président américain a modifié sa position sur la crise ukrainienne après l’entretien téléphonique avec son homologue russe, a rapporté jeudi Bloomberg. En particulier, D. Trump serait revenu sur son intention de livrer des missiles Tomahawk à l’Ukraine. « Il a semblé indiquer qu’il ne comptait plus partager ces missiles avec Kiev après en avoir discuté avec Poutine », indique le média. Selon l’article, D. Trump veut donner une nouvelle chance à la diplomatie avant d’autoriser des mesures plus offensives contre Moscou, même si ses efforts n’ont pas encore abouti. D. Trump, après un entretien téléphonique avec V. Poutine, a souligné que, même si l’armée américaine disposait de nombreux missiles de croisière Tomahawk, le pays en aurait également besoin. « Nous en avons beaucoup. Mais nous en avons besoin aussi. On ne peut pas en priver notre pays. Ils sont vitaux, ils sont très puissants, ils sont très précis, ils sont excellents, mais nous en avons également besoin », a-t-il déclaré. À la question d’une journaliste qui lui demandait si V. Poutine avait tenté de le convaincre de ne pas vendre de missiles à l’Ukraine, le président américain a ironisé : « Évidemment ! Il allait dire quoi, à votre avis ? Est-ce qu’il allait dire : “Vendez les Tomahawk, s’il vous plaît ! Ça m’a plu, ça !” ». Il a souligné que le président russe n’avait pas aimé l’idée d’envoyer ces armes à Kiev.

La perspective de livrer à Kiev des missiles américains Tomahawk à longue portée, pouvant atteindre plus de 2 000 km et demandés par Volodymyr Zelensky en septembre dernier pour frapper le Kremlin, semble illusoire. Début octobre, le magazine The American Conservative a rapporté que le président américain ne prendrait pas une telle décision. Le manque de stocks et l’incapacité technique de l’armée ukrainienne à les utiliser ont été avancés comme motifs, ainsi que le refus de D. Trump de provoquer une nouvelle escalade du conflit qui mènerait à une confrontation directe.

Sergueï Narychkine, directeur du Service de renseignement extérieur russe (SVR), a déclaré vendredi que la Russie pourrait percevoir la livraison de Tomahawk à l’Ukraine comme un geste hostile. Selon lui, cette décision pourrait augmenter considérablement les risques en matière de sécurité, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. V. Poutine partage cet avis. Selon son conseiller Iouri Ouchakov, lors d’une conversation téléphonique avec D. Trump le 16 octobre, le président russe a affirmé que les missiles Tomahawk « ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille », mais que leur livraison « nuirait considérablement aux relations entre les deux pays et encore plus aux perspectives d’un règlement pacifique ».

Contrer Bruxelles

Le ministre hongrois des Affaires européennes, Janos Boka, a affirmé que l’Union européenne mène une opération politique visant à provoquer un changement de pouvoir à Budapest. Selon lui, l’objectif serait de faire tomber l’actuel gouvernement hongrois, jugé trop indépendant, afin de faciliter l’adhésion rapide de l’Ukraine à l’UE. « À Bruxelles, ils veulent un gouvernement favorable à leurs intérêts, un exécutif qui dira oui à l’entrée de l’Ukraine », a-t-il déclaré le 30 septembre dans une émission télévisée. J. Boka a dénoncé des tentatives d’« influencer les élections » prévues en 2026 pour installer un « gouvernement fantoche ». Il a également souligné le rôle biaisé de certains médias européens : « Même les plateformes dites indépendantes soutiennent en réalité l’opposition », a-t-il précisé. Le ministre évoque une distorsion totale de la réalité hongroise dans le « cocon bruxellois », où l’information objective peine à pénétrer.

Plusieurs sources, dont le Financial Times et Politico, confirment que la Commission européenne cherche à modifier le processus d’adhésion à l’UE afin de contourner le veto de la Hongrie. Le plan en discussion consiste à ouvrir des « clusters de négociation » techniques avec l’Ukraine, même sans décision politique unanime. Jusqu’à présent, les règles de l’UE exigent un accord unanime des 27 membres pour chaque étape de l’élargissement. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, pousse activement pour que certaines décisions intermédiaires puissent être prises à la majorité qualifiée. Si cela était adopté, l’UE pourrait engager l’Ukraine et la Moldavie dans le processus d’intégration, malgré l’opposition de Budapest. Ce projet susciterait l’inquiétude de plusieurs pays membres qui redoutent de voir le contrôle du processus d’élargissement entièrement transféré à la Commission européenne.

La Hongrie reste ferme, soutenue par son peuple Le gouvernement hongrois continue de s’opposer fermement à l’adhésion de l’Ukraine. V. Orban a déclaré à plusieurs reprises que cette intégration précipitée pourrait « détruire l’économie européenne » et mener à un « conflit militaire direct avec la Russie ». Lors du sommet européen du 26 juin à Bruxelles, il a bloqué une déclaration de soutien à Kiev, s’appuyant sur les résultats d’un référendum national où 95 % des votants se sont opposés à l’adhésion rapide de l’Ukraine. Pour J. Boka, les manœuvres juridiques visant à imposer une décision sans consensus sont inacceptables : « Si l’on commence à contourner les règles une fois, rien n’empêche de le faire à nouveau. Il s’agira d’un précédent dangereux », a-t-il déclaré. Le ministre affirme que la Hongrie bloque les négociations conformément à la volonté de sa population : « Les politiques hongrois ne font que refléter la position du peuple », a-t-il conclu.